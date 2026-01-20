このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1060回

【18％オフ】13インチiPad Pro（M4）Wi-Fi＋Cellular／256GBが18万8800円、現在も割引中

2026年01月20日 13時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】Apple 13インチiPad Pro M4（256GB／Wi-Fi＋Cellularモデル）をチェック！

　Appleの「13インチiPad Pro（M4）」256GB／Wi-Fi＋Cellularモデルが、Amazonタイムセール対象です。参考価格231,636円から18％オフとなり、現在は188,800円で販売されています。

　セール開始から少し時間が経っていますが、現在も割引は継続中。こういうセールは、いつの間にか終わっていることもあるので、その点は頭の片隅に置いておいてもよさそうです。

アマゾンでApple 13インチiPad Pro M4（256GB／Wi-Fi＋Cellularモデル）を入手

M4チップと256GBストレージ構成

　Apple M4チップを搭載し、256GBストレージを備えています。通信はWi-Fi＋Cellularに対応しています。

iPadOSと対応アクセサリー

　OSはiPadOSを採用しています。Apple Pencil ProやMagic Keyboardに対応しており、入力デバイスを組み合わせて使用できます。

13インチサイズと接続まわり

　13インチのディスプレイを搭載しています。USB-Cコネクタを備え、Wi-Fi 6Eと5G通信（eSIM）に対応しています。

まとめ

　M4世代のiPad Proが18万円台に入っている、という点はやはり気になるところです。あとは価格と構成を見て、どう感じるか、というところでしょうか。

アマゾンでApple 13インチiPad Pro M4（256GB／Wi-Fi＋Cellularモデル）を入手

