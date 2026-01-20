【18％オフ】13インチiPad Pro（M4）Wi-Fi＋Cellular／256GBが18万8800円、現在も割引中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Apple 13インチiPad Pro M4（256GB／Wi-Fi＋Cellularモデル）をチェック！

Appleの「13インチiPad Pro（M4）」256GB／Wi-Fi＋Cellularモデルが、Amazonタイムセール対象です。参考価格231,636円から18％オフとなり、現在は188,800円で販売されています。

セール開始から少し時間が経っていますが、現在も割引は継続中。こういうセールは、いつの間にか終わっていることもあるので、その点は頭の片隅に置いておいてもよさそうです。

M4チップと256GBストレージ構成

Apple M4チップを搭載し、256GBストレージを備えています。通信はWi-Fi＋Cellularに対応しています。

iPadOSと対応アクセサリー

OSはiPadOSを採用しています。Apple Pencil ProやMagic Keyboardに対応しており、入力デバイスを組み合わせて使用できます。

13インチサイズと接続まわり

13インチのディスプレイを搭載しています。USB-Cコネクタを備え、Wi-Fi 6Eと5G通信（eSIM）に対応しています。

まとめ

M4世代のiPad Proが18万円台に入っている、という点はやはり気になるところです。あとは価格と構成を見て、どう感じるか、というところでしょうか。