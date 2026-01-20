Amazonセール情報大紹介！ 第1060回
【18％オフ】13インチiPad Pro（M4）Wi-Fi＋Cellular／256GBが18万8800円、現在も割引中
2026年01月20日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple 13インチiPad Pro M4（256GB／Wi-Fi＋Cellularモデル）をチェック！
Appleの「13インチiPad Pro（M4）」256GB／Wi-Fi＋Cellularモデルが、Amazonタイムセール対象です。参考価格231,636円から18％オフとなり、現在は188,800円で販売されています。
セール開始から少し時間が経っていますが、現在も割引は継続中。こういうセールは、いつの間にか終わっていることもあるので、その点は頭の片隅に置いておいてもよさそうです。
M4チップと256GBストレージ構成
Apple M4チップを搭載し、256GBストレージを備えています。通信はWi-Fi＋Cellularに対応しています。
iPadOSと対応アクセサリー
OSはiPadOSを採用しています。Apple Pencil ProやMagic Keyboardに対応しており、入力デバイスを組み合わせて使用できます。
13インチサイズと接続まわり
13インチのディスプレイを搭載しています。USB-Cコネクタを備え、Wi-Fi 6Eと5G通信（eSIM）に対応しています。
まとめ
M4世代のiPad Proが18万円台に入っている、という点はやはり気になるところです。あとは価格と構成を見て、どう感じるか、というところでしょうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1061回
トピックス配線を減らして机を広く Dellの23.8型一体型「24 AIO」がOffice 2024付きで9％オフ
-
第1059回
トピックス突然始まったMacBook Air M4の割引、まだAmazonで買える
-
第1049回
トピックスA17 Pro搭載「iPad mini」128GBが6％オフ、スマホでの調べ物や動画を見るのが窮屈なときの8.3インチ
-
第1048回
トピックスダイヤルを回して家電を動かす感覚が新鮮なSwitchBot「ハブ3」が12％オフ
-
第1048回
トピックスGORE-TEXでしっかり防水、しかも歩きやすい！ メレル「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」が39%オフ！
-
第1047回
トピックス“音が良い”より“遅れない”を選ぶ日もある INZONE Buds（WF-G700N）が24％オフ
-
第1046回
トピックスここまで積んだiPad Proが21％オフ、M4×2TB×Nano-texture
-
第1046回
トピックス25万9,800円で有機EL×RTX 5060、15.1型「Legion 5i Gen 10」が10％オフ
-
第1046回
トピックス13インチPCが収まる安心感！ クッション性が高いノースフェイスの「ジオフェイストート」が1万円切り
-
第1044回
トピックス最新MacBook Airがセール対象、16GBメモリ＋256GB SSD構成で14％オフ
- この連載の一覧へ