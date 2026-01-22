このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第23回

猫に育てられた竜と竜が育てた猫たちが紡ぐファンタジー『猫と竜』が1、2巻無料！ 全巻50％ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】

2026年01月22日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

　猫と竜が嫌いな人はいないですよね。でもそれを両方いっぺんに堪能できる作品はそう多くありません。

　今回の推し漫は『猫と竜』、猫に育てられた竜と森に棲む猫たち、そして猫たちの出会う人間たちを描いたファンタジー作品です。

　今なら、第１巻と第２巻が無料！（無料閲覧じゃないですよ、無料で購入できます）第３巻は99円に50%のポイント還元が付いて実質49円。第4巻は363円に50%還元で実質181円で買えちゃいます。以降の巻も、すべて50%ポイント還元付きで、既刊第11巻まで揃えても実質2771円でセール中です。そしてそして、待望の第12巻が1月31日に発売！！

　2026年7月にはアニメ化も決定している本作、お試しでもいいから無料で読める第1巻と第2巻を読んでみて。きっと全巻揃えたくなります。セール期間は1月いっぱいまでですよ！

全巻の購入はこちら(Amazon)

猫に育てられた竜、竜に育てられた猫、猫に育てられた人間による、
命の円環のオムニバスファンタジー

Image from Amazon.co.jp
猫と竜 (1)
第1巻の購入はこちら(Amazon)

猫と竜
佐々木泉 (著), アマラ (著), 大熊まい (著) 
全11巻（続巻）
5544円 ＋ポイント還元 2773 pt (50%)
第1巻
0円 (通常価格 726円)
最新・第12巻　1月31日発売
653円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

 
作品紹介　
　猫に育てられた火吹き竜が、森の猫たち（ケットシー）を何世代にもわたって守り育て続ける中で、人間嫌いだった心が少しずつ溶けていく、温かくて切ないオムニバス・ファンタジー。

　長寿の竜は、育てた猫たちの猫生を何年も見守り続ける。竜よりずっと寿命の短い猫たちは、毎年新しい命を竜の庇護の元で生み、旅立ち、死んでいく。それでも竜は猫を育て続ける。猫と竜の棲む森には、人間もやってくる。良い人間、悪い人間、友達となる人間。竜の元を巣立った猫たちと人間との関わり方も様々。原作は「小説家になろう」発のアマラセンセイの小説。古典ファンタジーの世界に童話みたいな優しい世界観で描き切ってます。オムニバス形式なので、どのエピソードから入れるのもいい。育てること、見守ること、別れること。巡る命と、猫と竜の目から見た多様な人間たちの姿。ファンタジーだからこそ描ける優しい世界がここにある。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中