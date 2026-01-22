Kindle漫画セール情報「推し漫」 第23回
猫に育てられた竜と竜が育てた猫たちが紡ぐファンタジー『猫と竜』が1、2巻無料！ 全巻50％ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月22日 17時00分更新
猫と竜が嫌いな人はいないですよね。でもそれを両方いっぺんに堪能できる作品はそう多くありません。
今回の推し漫は『猫と竜』、猫に育てられた竜と森に棲む猫たち、そして猫たちの出会う人間たちを描いたファンタジー作品です。
今なら、第１巻と第２巻が無料！（無料閲覧じゃないですよ、無料で購入できます）第３巻は99円に50%のポイント還元が付いて実質49円。第4巻は363円に50%還元で実質181円で買えちゃいます。以降の巻も、すべて50%ポイント還元付きで、既刊第11巻まで揃えても実質2771円でセール中です。そしてそして、待望の第12巻が1月31日に発売！！
2026年7月にはアニメ化も決定している本作、お試しでもいいから無料で読める第1巻と第2巻を読んでみて。きっと全巻揃えたくなります。セール期間は1月いっぱいまでですよ！
猫に育てられた竜、竜に育てられた猫、猫に育てられた人間による、
命の円環のオムニバスファンタジー
|猫と竜 (1)
猫と竜
佐々木泉 (著), アマラ (著), 大熊まい (著)
全11巻（続巻）
5544円 ＋ポイント還元 2773 pt (50%)
第1巻
0円 (通常価格 726円)
最新・第12巻 1月31日発売
653円
長寿の竜は、育てた猫たちの猫生を何年も見守り続ける。竜よりずっと寿命の短い猫たちは、毎年新しい命を竜の庇護の元で生み、旅立ち、死んでいく。それでも竜は猫を育て続ける。猫と竜の棲む森には、人間もやってくる。良い人間、悪い人間、友達となる人間。竜の元を巣立った猫たちと人間との関わり方も様々。原作は「小説家になろう」発のアマラセンセイの小説。古典ファンタジーの世界に童話みたいな優しい世界観で描き切ってます。オムニバス形式なので、どのエピソードから入れるのもいい。育てること、見守ること、別れること。巡る命と、猫と竜の目から見た多様な人間たちの姿。ファンタジーだからこそ描ける優しい世界がここにある。
