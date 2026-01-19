Amazonセール情報大紹介！ 第1059回
突然始まったMacBook Air M4の割引、まだAmazonで買える
2026年01月19日 22時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple MacBook Air 13インチ（2025）をチェック！
Appleの「MacBook Air 13インチ（M4・2025年モデル）」が、Amazonタイムセール対象になっています。価格は参考価格164,800円のところ、現在は14％オフの141,800円。
16GBメモリと256GB SSDを備えつつ、本体重量は約1.24kg。動作は軽く、画面も見やすい。バッテリーも長く、普段使いで困る場面は少なそうです。
2025年3月に登場したM4世代のMacBook Airは、発売直後から高い注目を集めてきました。そんな最新モデルが、Amazon.co.jpで1月16日からセール状態に。しかも、数日経った1月19日現在も割引が継続しています。いつ終わるか分からないこのタイミングは、購入を検討していた人にとって見逃せない状況と言えそうです。/p>
M4チップ＋16GBメモリで、普段の作業が楽になる
このモデルの軸になるのが、Apple M4チップと16GBユニファイドメモリの組み合わせです。ブラウザをいくつか開いたまま資料を触る、といった作業でも、動作が気になる場面は少なそうな構成。旧世代のMacBook Airを使っている人なら、操作したときの反応で違いを感じる場面はありそうです。
13.6インチLiquid Retinaと、余裕のあるバッテリー
13.6インチのLiquid Retinaディスプレイは、文字がくっきりしていて、画面全体も見やすい印象。バッテリーは最大18時間駆動に対応。外出先で使っていても、電源の残量を気にしすぎず作業を続けられるのは助かるポイントです。
1.24kgの軽さと、必要十分な拡張性
本体重量は約1.24kg。13インチクラスの中でも、持ち出す前提で扱いやすい重さです。Thunderbolt 4ポートを2基備え、MagSafe充電ポートやヘッドホンジャックも搭載。
製品スペック
【OS】macOS
【CPU】Apple M4 チップ
【メモリ】16GB ユニファイドメモリ
【ストレージ】256GB SSD
【ディスプレイ】13.6インチ Liquid Retina ディスプレイ
【Wi-Fi／Bluetooth】Wi-Fi 6E ／ Bluetooth 5.3
まとめ
MacBook Air M4（13インチ・2025年モデル）は、軽さや扱いやすさといった従来の良さを保ちながら、内部構成をしっかり現行世代に引き上げたモデルです。軽いノートで、ちゃんと余裕がほしいという人にとって、検討しやすいMacBook Airです。
今回のセール価格は、在庫状況やタイミング次第で終了することも考えられます。M4世代のMacBook Airを候補に入れているなら、最新価格をこまめにチェックしつつ、納得できる条件かどうかを見極めたいところです。
