操作かんたんで音もクリア、迷ったらこれ HyperXの高評価コンデンサーマイクがAmazonで8000円台

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

プロレベルの音声を届けたい人におすすめ

Amazon.co.jpにて、HyperXのコンデンサーマイク「SoloCast 2」が販売中だ。価格は8980円。

SoloCast 2は、誰でも簡単にプロレベルの音声を届けられるというコンデンサーマイク。クリアなサウンドに加え、ワンタップによる直感的な操作、話者の声にフォーカスした単一指向性、40度のティルト調整スタンド、音質のカスタマイズなどが特徴となっている。

手軽な操作と質の高さが魅力のマイク

ユーザーレビューを見ると、聞き取りやすいマイクの音質とワンタッチの直感的操作を評価する声が多く見受けられる。コスパの高さを評価する声もあるなど、SoloCast 2の評価は上々のようだ。ゲームのみならず、配信や仕事の用途にも最適な一台と言えるだろう。