操作かんたんで音もクリア、迷ったらこれ HyperXの高評価コンデンサーマイクがAmazonで8000円台

プロレベルの音声を届けたい人におすすめ
Amazon.co.jpにて、HyperXのコンデンサーマイク「SoloCast 2」が販売中だ。価格は8980円。
SoloCast 2は、誰でも簡単にプロレベルの音声を届けられるというコンデンサーマイク。クリアなサウンドに加え、ワンタップによる直感的な操作、話者の声にフォーカスした単一指向性、40度のティルト調整スタンド、音質のカスタマイズなどが特徴となっている。
手軽な操作と質の高さが魅力のマイク
ユーザーレビューを見ると、聞き取りやすいマイクの音質とワンタッチの直感的操作を評価する声が多く見受けられる。コスパの高さを評価する声もあるなど、SoloCast 2の評価は上々のようだ。ゲームのみならず、配信や仕事の用途にも最適な一台と言えるだろう。
