いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第59回

FRONTIER「ゲーマー応援セール」開催中。FRGHLB550／WS0105／NTKが期間限定価格に

2026年01月20日 10時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　BTOパソコンメーカーのFRONTIERでは「ゲーマー応援セール」を開催中です。エントリーから上級者向けまで、用途に合わせて選びやすい構成が用意されています。受注生産モデルが中心となっており、完売時には構成や価格が変更される場合があるため、気になるモデルは早めに確認しておきたいところです。

FRONTIER「ゲーマー応援セール」のページへ

注目のおすすめセール製品

FRGHLB550／WS0105／NTK

売切御免！人気構成が衝撃価格！目玉モデル
価格：219,800円　

　CPU・GPUともに余裕があり、フルHD～WQHD環境でのゲームプレイを想定しやすい構成。メモリ32GBとPLATINUM電源を標準搭載しており、長く使いやすい内容です。

まとめ

　FRONTIERの「ゲーマー応援セール」は、価格だけでなくパーツ構成のバランスにも配慮されたラインアップが特徴です。セール期間は1月23日15時まで。在庫状況や構成変更の可能性もあるため、気になるモデルがある場合は早めのチェックがおすすめです。

