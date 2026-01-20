いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第59回
FRONTIER「ゲーマー応援セール」開催中。FRGHLB550／WS0105／NTKが期間限定価格に
2026年01月20日 10時00分更新
BTOパソコンメーカーのFRONTIERでは「ゲーマー応援セール」を開催中です。エントリーから上級者向けまで、用途に合わせて選びやすい構成が用意されています。受注生産モデルが中心となっており、完売時には構成や価格が変更される場合があるため、気になるモデルは早めに確認しておきたいところです。
注目のおすすめセール製品
売切御免！人気構成が衝撃価格！目玉モデル
価格：219,800円
CPU・GPUともに余裕があり、フルHD～WQHD環境でのゲームプレイを想定しやすい構成。メモリ32GBとPLATINUM電源を標準搭載しており、長く使いやすい内容です。
まとめ
FRONTIERの「ゲーマー応援セール」は、価格だけでなくパーツ構成のバランスにも配慮されたラインアップが特徴です。セール期間は1月23日15時まで。在庫状況や構成変更の可能性もあるため、気になるモデルがある場合は早めのチェックがおすすめです。
