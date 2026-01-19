このページの本文へ

軽くて静かな打鍵感！ ロジクールGのテンキーレスキーボードがAmazonで1万3818円から、eスポーツタイトルに最適な性能が魅力

2026年01月19日 18時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

手ごろな価格でキーボードが欲しいならチェック

　Amazon.co.jpにて、ロジクールGのゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd」が販売中だ。価格は1万3818円。

　G-PKB-002LNdは、eスポーツチームに所属するプロゲーマーと共同で開発した「ロジクールG PRO」シリーズのゲーミングキーボード。コンパクトなテンキーレスデザインをはじめ、着脱式のケーブル、静音性・応答性・耐久性が特徴のGXスイッチ（赤軸）、ゲーミングデバイスらしい発光が楽しめる「LIGHTSYNC RGB」などが特徴となっている。

静音性＆省スペース性に優れたテンキーレスキーボード

　ユーザーレビューを見ると、静かで軽やかな打鍵感マウスのスペースを確保できるテンキーレスデザインを評価する声が多い。1万円台で手に入るなど、コスパの高さを評価するユーザーも見受けられた。

　プロレベルの性能でeスポーツタイトルをガッツリ遊びたい人、手ごろな価格でテンキーレスキーボードを手に入れたい人におすすめの一台だ。

【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd テンキーレス リニア 赤軸 静かなタイピング GXスイッチ 有線 ゲーミング メカニカルキーボード 日本語配列 LIGHTSYNC RGB 充電 着脱式ケーブル 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き

■関連サイト

