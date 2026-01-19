軽くて静かな打鍵感！ ロジクールGのテンキーレスキーボードがAmazonで1万3818円から、eスポーツタイトルに最適な性能が魅力

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
手ごろな価格でキーボードが欲しいならチェック
Amazon.co.jpにて、ロジクールGのゲーミングキーボード「G-PKB-002LNd」が販売中だ。価格は1万3818円。
G-PKB-002LNdは、eスポーツチームに所属するプロゲーマーと共同で開発した「ロジクールG PRO」シリーズのゲーミングキーボード。コンパクトなテンキーレスデザインをはじめ、着脱式のケーブル、静音性・応答性・耐久性が特徴のGXスイッチ（赤軸）、ゲーミングデバイスらしい発光が楽しめる「LIGHTSYNC RGB」などが特徴となっている。
静音性＆省スペース性に優れたテンキーレスキーボード
ユーザーレビューを見ると、静かで軽やかな打鍵感とマウスのスペースを確保できるテンキーレスデザインを評価する声が多い。1万円台で手に入るなど、コスパの高さを評価するユーザーも見受けられた。
プロレベルの性能でeスポーツタイトルをガッツリ遊びたい人、手ごろな価格でテンキーレスキーボードを手に入れたい人におすすめの一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd テンキーレス リニア 赤軸 静かなタイピング GXスイッチ 有線 ゲーミング メカニカルキーボード 日本語配列 LIGHTSYNC RGB 充電 着脱式ケーブル 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き
