配線を減らして机を広く Dellの23.8型一体型「24 AIO」がOffice 2024付きで9％オフ
2026年01月20日 14時00分更新
【Amazonタイムセール】Dell 23.8インチ一体型デスクトップPC「Dell 24 AIO EC24250（AD47-FNWHBA）」をチェック！
Dellの23.8インチ一体型デスクトップPC「Dell 24 AIO EC24250」が、Amazonでタイムセール対象です。参考価格16万4,800円のところ、9％オフの14万9,800円で販売中です。
本体と画面が一体になったモデルで、設置や配線がシンプルなのがポイントです。仕事で使いやすい性能に加え、画面の見やすさやWeb会議向けの装備、デスク周りをすっきり保てる点も押さえています。
文字も映像も見やすい23.8インチ
画面は23.8インチのフルHD。文字の読みやすさと作業スペースのバランスが取りやすいサイズ感です。IPSパネルで色の変化も少なく、仕事の合間に動画を見るような使い方でも違和感が出にくくなっています。
会議用として使いやすく、普段は気にならない
Web会議向けに5MP対応のポップアップ式カメラを搭載。不要なときはしまっておけるため、常にカメラが目に入る感じはありません。音はDolby Atmos対応で、会議の音声も動画も無理なくこなせます。
使わないときに机をすっきり保てる
キーボードを収納できるスタンド設計で、作業後はデスク上が散らかりにくい作りです。USBやHDMIもそろっているので、機器をつなぐ場面でも困りにくくなっています。
製品スペック
【OS】 Windows 11 Home
【CPU】 第13世代 Intel Core i5-1334U（10コア・12スレッド、最大4.6GHz）
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】512GB PCIe NVMe SSD
【ディスプレイ】23.8インチ フルHD（1920×1080） 非光沢IPSパネル
【Wi-Fi／Bluetooth】Wi-Fi 6E（802.11ax）、Bluetooth 5.3
【接続端子】USB:側面:USB3.2Gen2（Type-C）x1 背面:USB3.2Gen2（Type-A）x1,USB3.2Gen1（Type-A）x3 オーディオ:ヘッドセットx1 映像:HDMI1.4（in）x1,HDMI1.4b（out）x1
【その他】SDカードスロット（SD, SDHC,SDXC）,5MP IR Tiltカメラ,スピーカー,マイクロフォン
まとめ
「Dell 24 AIO EC24250」は、Core i5に16GBメモリ、SSD 512GB、Office 2024までそろっており、購入後にあれこれ用意しなくて済みます。デスク周りをすっきりさせたい人や、長く使う前提で仕事用PCを探している人なら、価格面でも現実的に考えやすい1台です。
