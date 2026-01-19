Amazonセール情報大紹介！ 第1049回
A17 Pro搭載「iPad mini」128GBが6％オフ、スマホでの調べ物や動画を見るのが窮屈なときの8.3インチ
2026年01月19日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple iPad mini（A17 Pro）128GB／Wi-Fiモデルをチェック！
Appleの「iPad mini（A17 Pro）」128GB／Wi-Fiモデルが、Amazonでタイムセール対象です。
8.3インチのLiquid Retinaディスプレイを備え、A17 ProチップやApple Intelligence、Wi-Fi 6Eに対応したモデル。価格は参考価格78,800円から6％オフの73,800円です。
A17 ProチップとApple Intelligence対応
AppleのA17 Proチップを搭載。Apple Intelligenceに対応しており、文章を整えたり、考えをまとめたりといった作業を、iPadだけで済ませたい人には向いた構成です。サイズが小さいiPadでも、性能面で大きな割り切りを意識せずに使える点は、この世代ならではと言えそうです。
8.3インチLiquid Retinaは、使うほど納得感が出る
ディスプレイは8.3インチのLiquid Retina。P3広色域やTrue Tone、低反射仕様に対応し、文字も映像も自然な見え方です。 数字だけを見ると控えめに感じるかもしれませんが、実際に触ると「あ、これでいいな」と思えるサイズ感。
Wi-Fi 6EやUSB-Cなど、扱いやすさを支える基本構成
通信はWi-Fi 6Eに対応し、対応環境では動画視聴やデータのやり取りもスムーズです。USB-Cポートを備えているため、充電や周辺機器との接続もシンプル。
まとめ
iPad mini（A17 Pro）は、8.3インチの持ち運びやすさに、A17 ProチップやApple Intelligence対応といった現行世代の要素を無理なくまとめています。128GBモデルは現在、6％オフの73,800円。サイズ感を重視してiPadを選ぶなら、いまの価格条件は一度目を通しておいてもよさそうです。
