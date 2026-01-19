Amazonセール情報大紹介！ 第1048回
GORE-TEXでしっかり防水、しかも歩きやすい！ メレル「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」が39%オフ！
2026年01月19日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
メレルの「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」が39%オフ！
アウトドアからストリートシーンまで使えるメレルの「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」が参考価格30,800円から39%オフの18,748円で、Amazonタイムセールに登場！
ゴアテックスの防水性能、高いグリップ力に加え、街履きでも映える近未来的なデザインを兼ね備えた一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズの特徴
完全防水・透湿性能
優れた防水性と透湿性を誇る「GORE-TEX」メンブレンを搭載しています。
雨の日のぬかるみや濡れた草むらでも、靴内部をドライで快適な状態にキープ。
天候を気にせず、常に最高のパフォーマンスを発揮できます。
マシュマロ状のミッドソール
特徴的な厚底ミッドソールには、軽量でクッション性に優れた「FLOATPRO」フォームを2段構造で採用。
その間にナイロンプレートを挟み込むことで、安定性と強度を向上させる設計になっています。
地面を掴む「驚異のグリップ力」
世界的なソールメーカー・ヴィブラム社の「MEGAGRIP」と「TRACTION LUG」を組み合わせたアウトソールを採用。
濡れた路面や滑りやすいトレイルでも、高いグリップ力を提供し、安全な足運びをサポートします。
まとめ
参考価格：30,800円
現在の価格：18,748円［39%OFF］
メレルの「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」は、ブランドの最新テクノロジーを凝縮した機能性と、街履きとしても映える洗練されたスタイルを両立させた一足です。
デザイン性と機能的なスペックが両立したシューズを、この機会にチェックしてみてください。
