GORE-TEXでしっかり防水、しかも歩きやすい！ メレル「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」が39%オフ！

メレルの「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」が39%オフ！

アウトドアからストリートシーンまで使えるメレルの「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」が参考価格30,800円から39%オフの18,748円で、Amazonタイムセールに登場！

ゴアテックスの防水性能、高いグリップ力に加え、街履きでも映える近未来的なデザインを兼ね備えた一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズの特徴

完全防水・透湿性能

優れた防水性と透湿性を誇る「GORE-TEX」メンブレンを搭載しています。

雨の日のぬかるみや濡れた草むらでも、靴内部をドライで快適な状態にキープ。

天候を気にせず、常に最高のパフォーマンスを発揮できます。

マシュマロ状のミッドソール

特徴的な厚底ミッドソールには、軽量でクッション性に優れた「FLOATPRO」フォームを2段構造で採用。

その間にナイロンプレートを挟み込むことで、安定性と強度を向上させる設計になっています。

地面を掴む「驚異のグリップ力」

世界的なソールメーカー・ヴィブラム社の「MEGAGRIP」と「TRACTION LUG」を組み合わせたアウトソールを採用。

濡れた路面や滑りやすいトレイルでも、高いグリップ力を提供し、安全な足運びをサポートします。

まとめ

参考価格：30,800円

現在の価格：18,748円［39%OFF］

メレルの「SPEED ARC MATIS GORE-TEXハイキングシューズ」は、ブランドの最新テクノロジーを凝縮した機能性と、街履きとしても映える洗練されたスタイルを両立させた一足です。

デザイン性と機能的なスペックが両立したシューズを、この機会にチェックしてみてください。

