Amazonセール情報大紹介！ 第1048回
ダイヤルを回して家電を動かす感覚が新鮮なSwitchBot「ハブ3」が12％オフ
2026年01月19日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで12％オフ】SwitchBot スマートリモコン「ハブ3（Hub3）」をチェック！
SwitchBot（スイッチボット）のスマートリモコン「ハブ3（Hub3）」が、Amazonで割引対象です。参考価格16,980円から12％オフの14,980円で購入できます。
エアコンや照明、テレビといった家電操作をスマート化したいと思っても、毎回スマホを開くのは少し面倒。声で操作するのも、環境によっては使いづらい。そんな“ちょっとした引っかかり”に対して、物理ダイヤルという分かりやすい答えを出してきたのが、SwitchBotの「ハブ3」です。
ダイヤルを回すだけ、というのが意外とラク
ハブ3を触ってまず分かるのが、本体前面の物理ダイヤルの存在感。エアコンの温度を1℃ずつ変えたり、照明の明るさを段階的に調整したりと、操作はかなり直感的です。 スマホを開いてアプリを探す、という手間がなく、リモコンに近い感覚で使えます。
ディスプレイは「操作用」以上に見る場面がある
2.4インチのディスプレイには、気温や湿度、天気などが表示されます。付属のケーブルには温湿度センサーが内蔵されていて、部屋の環境をそのまま確認できるのも特徴。常に見る前提ではないものの、ふと目に入ったときに状況が分かる、くらいの距離感がちょうどいい感じ。
自動化や対応機器は、まとめ役として十分
人感や温湿度、明るさに応じた自動操作に対応し、在室・不在に合わせて家電を制御できます。赤外線家電に加えて、Fire TVやApple TV、SwitchBot製品、Matter対応デバイスも管理可能です。
まとめ
ダイヤルとディスプレイのおかげで、スマホや音声操作に頼りきらない使い方ができるのは、このモデルならでは。スマートリモコンを整理したい人や、SwitchBot製品を中心に使っている人なら、12％オフの1万4980円という価格は候補には入れておいて損はなさそうです。
