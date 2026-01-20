Kindle漫画セール情報「推し漫」 第21回
シュールな恐怖と笑いのブレンド『悪魔二世』第1巻が110円、第2巻がほぼ半額！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月20日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
今回の推し漫は『悪魔二世』です。私も今回のセールで話題になるまで読んだことがなかったのですが、めちゃ面白いです。
ただいま第2巻まで発売されていますが、第1巻が110円、第2巻が通常価格819円のところ418円と約50%オフでセール中です。
シュールで気まぐれなデビルマン……みたいな話を
高橋留美子テイストで描いたらこうなったみたいな漫画
|Image from Amazon.co.jp
|悪魔二世 １ (HARTA COMIX)
悪魔二世
志波 由紀 (著)
全2巻（続巻）
528円 (通常価格 1595円)
第1巻
110円 (通常価格 776円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
「宗教二世」的な重さを軽やかに描くバランスが秀逸。タイトルの「悪魔二世」は、文字通り悪魔の二世という意味なのだけれど、「二世問題」みたいなニュアンスでも使われています。親の業を背負わされた子供の話なんですが、湿っぽかったり重くならない軽やかな筆致、じわじわくるホラーとユーモアの配分が絶妙。この紹介文だけだと裏側からしか語れてないような気がしますが、表側から見ると、シュールで気まぐれなデビルマン……みたいな話を高橋留美子テイストで描いた漫画とでも言うんでしょうか。河城くんとのやり取りとか、バイト先の店長とか、日常パートの軽さがシリアスを引き立てていて、重いテーマをバカっぽさとホラーテイストで仕上げた美味しいブレンドコーヒーみたい。めちゃ面白いのでおすすめです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第20回
エンタメかわいすぎるイラストの裏話みたいな短編集『ストレニュアス・ライフ』【Kindle漫画セール情報】
-
第19回
エンタメ実は原作の面白さはドラマ以上！ 漫画『ごくせん』が全巻100円【Kindle漫画セール情報】
-
第18回
エンタメ僕、女の子になりたい…のかも？『放浪息子』全15巻揃えても495円！【Kindle漫画セール情報】
-
第17回
エンタメ『亜人』の桜井画門が好き勝手描いたSFパニックアクション『THE POOL』全2巻完結で48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第16回
エンタメ漫画『はじめの一歩』新刊一歩前の第133～144巻が48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第15回
エンタメ恐怖も微エロもオトナ向け！女子高生版ぬ～べ～『霊媒師いずな』が全巻77円セール【Kindle漫画セール情報】
-
第14回
エンタメ冬アニメでリメイク第2期！不滅の学園オカルト漫画『地獄先生ぬーべー』『NEO』『S』全巻すべて1冊77円！【Kindle漫画セール情報】
-
第13回
エンタメ1月8日発売の第13巻が早くも！『僕の心のヤバイやつ』 最新巻も67%ポイント還元対象に！【Kindle漫画セール情報】
-
第12回
エンタメ【1月9日発売】新刊『映像研には手を出すな！』第10巻が48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第11回
エンタメ約束だけが燃料だ！ スポーツ漫画に見せかけた再起の物語『チハヤリスタート！』全3巻で実質1197円、48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ