13インチPCが収まる安心感！ クッション性が高いノースフェイスの「ジオフェイストート」が1万円切り

ザ・ノース・フェイスのジオフェイストートが27%オフ！

13インチのPCを収納できるザ・ノース・フェイスのジオフェイストートが参考価格13,500円から27%オフの9,875円で、Amazonにて割引販売中！

クッション性に優れた素材でガジェットを衝撃から守りつつ、シンプルなデザインでビジネスから日常使いまで幅広く活躍するアイテムです。

ジオフェイストートの特徴

電子機器を優しく守る「クッション構造」

クッション性のあるメインコンパートメントで、13インチ程度のノートPCを簡易的に収納できるサイズ感で設計されています。

さらに、タブレットなどが収納できるスリーブも備わっており、デバイス同士が干渉することなく、個別に仕分けて持ち運ぶことが可能です。

整理整頓をサポートする「多彩なポケット」

内部には、鍵や財布などの貴重品を安全に保管できるファスナー付きポケットを配置。

さらに、電源アダプタやマウス、ケーブル類といったバラつきがちな周辺アクセサリーも、ポケットにスッキリと収まります。

シンプルで使いやすいデザイン

ショッピングや外出など幅広い場面で対応可能、ビジネスシーンにも馴染みやすいデザインです。

まとめ

参考価格：13,500円

現在の価格：9,875円［27%OFF］

大切なノートPCやタブレットを安全かつスマートに持ち運べるザ・ノース・フェイスのジオフェイストート。

クッション性と収納力、そしてどんなスタイルにも馴染むデザインを兼ね備えた、一押しのアイテムです。

