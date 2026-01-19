Amazonセール情報大紹介！ 第1046回
13インチPCが収まる安心感！ クッション性が高いノースフェイスの「ジオフェイストート」が1万円切り
2026年01月19日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ザ・ノース・フェイスのジオフェイストートが27%オフ！
13インチのPCを収納できるザ・ノース・フェイスのジオフェイストートが参考価格13,500円から27%オフの9,875円で、Amazonにて割引販売中！
クッション性に優れた素材でガジェットを衝撃から守りつつ、シンプルなデザインでビジネスから日常使いまで幅広く活躍するアイテムです。
※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ジオフェイストートの特徴
電子機器を優しく守る「クッション構造」
クッション性のあるメインコンパートメントで、13インチ程度のノートPCを簡易的に収納できるサイズ感で設計されています。
さらに、タブレットなどが収納できるスリーブも備わっており、デバイス同士が干渉することなく、個別に仕分けて持ち運ぶことが可能です。
整理整頓をサポートする「多彩なポケット」
内部には、鍵や財布などの貴重品を安全に保管できるファスナー付きポケットを配置。
さらに、電源アダプタやマウス、ケーブル類といったバラつきがちな周辺アクセサリーも、ポケットにスッキリと収まります。
シンプルで使いやすいデザイン
ショッピングや外出など幅広い場面で対応可能、ビジネスシーンにも馴染みやすいデザインです。
まとめ
参考価格：13,500円
現在の価格：9,875円［27%OFF］
大切なノートPCやタブレットを安全かつスマートに持ち運べるザ・ノース・フェイスのジオフェイストート。
クッション性と収納力、そしてどんなスタイルにも馴染むデザインを兼ね備えた、一押しのアイテムです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
