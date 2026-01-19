ここまで積んだiPad Proが21％オフ、M4×2TB×Nano-texture

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】M4世代のiPad Pro、その上位構成まで対象！

Amazonのタイムセールで、Appleの「11インチiPad Pro（M4）」が対象になっています。M4チップを搭載した現行世代モデルで、2TBストレージ、Nano-textureガラス、Wi-Fi＋Cellular構成まで含まれた内容。参考価格357,091円から21％オフの283,800円です。

M4世代＋2TBストレージ

11インチのUltra Retina XDRディスプレイ（タンデムOLED）を採用した、M4世代のiPad Proです。今回のモデルはストレージが2TB。現行世代のiPad Proでは最大容量にあたり、本体側に多くのデータを置く使い方を前提にした内容です。

Nano-textureディスプレイ

本モデルは、Nano-textureディスプレイガラスを選べる構成です。1TB・2TBモデルで選択できます。Ultra Retina XDRディスプレイ（タンデムOLED）を採用し、高次元の明るさとコントラスト、色精度。ProMotionやP3の広色域、True Toneにも対応しています。

Cellular対応で通信を本体側で完結

通信はWi-Fi 6Eに加えて、5G対応のWi-Fi＋Cellularモデルです。eSIMにも対応しています。

まとめ

11インチiPad Pro（M4）で、2TBストレージやNano-textureディスプレイ、Cellular対応まで含んだ構成が、セール対象になっています。価格だけを見ると迷うところですが、構成を並べてみると、検討の余地はあるのではないでしょうか。