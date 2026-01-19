Amazonセール情報大紹介！ 第1046回
ここまで積んだiPad Proが21％オフ、M4×2TB×Nano-texture
2026年01月19日 15時00分更新
【Amazonタイムセール】M4世代のiPad Pro、その上位構成まで対象！
Amazonのタイムセールで、Appleの「11インチiPad Pro（M4）」が対象になっています。M4チップを搭載した現行世代モデルで、2TBストレージ、Nano-textureガラス、Wi-Fi＋Cellular構成まで含まれた内容。参考価格357,091円から21％オフの283,800円です。
M4世代＋2TBストレージ
11インチのUltra Retina XDRディスプレイ（タンデムOLED）を採用した、M4世代のiPad Proです。今回のモデルはストレージが2TB。現行世代のiPad Proでは最大容量にあたり、本体側に多くのデータを置く使い方を前提にした内容です。
Nano-textureディスプレイ
本モデルは、Nano-textureディスプレイガラスを選べる構成です。1TB・2TBモデルで選択できます。Ultra Retina XDRディスプレイ（タンデムOLED）を採用し、高次元の明るさとコントラスト、色精度。ProMotionやP3の広色域、True Toneにも対応しています。
Cellular対応で通信を本体側で完結
通信はWi-Fi 6Eに加えて、5G対応のWi-Fi＋Cellularモデルです。eSIMにも対応しています。
まとめ
11インチiPad Pro（M4）で、2TBストレージやNano-textureディスプレイ、Cellular対応まで含んだ構成が、セール対象になっています。価格だけを見ると迷うところですが、構成を並べてみると、検討の余地はあるのではないでしょうか。
