ユウキロックの「節約バンザイ！」 第132回
Yahoo!ショッピング民が最強に！ Netflixセットプランが本気でヤバい
2026年01月20日 07時00分更新
2023年、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ野球世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（以下WBC）」。2026年大会も3月5日から始まるのですが、皆さん御存知の通り今回は地上波で中継されず「Netflix」で独占配信となります。簡単に言えば「お金を出さないと見られない」ということ。日本では「Amazonプライムビデオ」の加入者が圧倒的に多く、ここが「WBC」を独占していたら、ここまでの騒ぎにはなってなかったかもしれません。ただ「Amazonプライムビデオ」は、やはりECサイトの「Amazon」の会員になったらついてきたという感覚の人が多いはず。「Netflix」に付加価値がついたらと思っていたところに朗報。なんと2026年2月から「Yahoo!ショッピング」でお得に買い物ができる有料会員サービス「LYPプレミアム」の新セットプラン「LYPプレミアム with Netflix」の提供を開始します。これは凄いことになりました。「Yahoo!ショッピング」だけではなく「LIME」や「PayPay」のサービスをお得に便利に使用しながら「Netflix」も見られるのです。まさにこれは「Yahoo!ショッピング」のAmazon化と言っても過言ではないはず。現在「Netflix」に加入されている方もこちらのサービスに入ったほうが絶対お得です。ということで今回は「LYPプレミアム with Netflix」の全容と皆さんがあまり知らない「LYPプレミアム」について、そして開始する2月までにやるべきことをお話します。すべて整えて、みんなで3月5日から「WBC」を見ましょう！！
「LYPプレミアム with Netflix」とは
まず2026年2月上旬から提供が開始される「LYPプレミアム with Netflix」を簡単に説明しますと「Netflix」の利用料金に「LYPプレミアム」の全特典が利用可能になるということです。すべての料金はこちらです。
★LYPプレミアム（通常プラン）
1.ウェブ版（Yahoo!ウォレット決済）月額税込508円
2.アプリ版（iOS/Android）月額税込650円
※アプリ版はアプリストア手数料が上乗せされるためウェブ版より高くなります
★Netflix
1.広告つきスタンダード：月額税込890円
2.スタンダード：月額税込1590円
3.プレミアム：月額税込2290円
※2026年2月から始まる「LYPプレミアム with Netflix」も現在の「Netflix」の同価格となります。契約はLINEのスマートフォンアプリからしかできません。契約後に「Netflix」と紐づけられて利用できるようになります。すでに「Netflix」の契約がある場合は「LYPプレミアム with Netflix」に契約が切り替わるようになるようです
ここからは考えられる3つのパターンでお話します。
