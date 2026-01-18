ちょい入力用の“ミニリモコン”キーボード、Ewinが30%オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】Ewin最新ミニキーボードが登場！

Ewinの「Ewin 2025 ミニキーボード」が、Amazonタイムセールに登場しています。過去価格4,099円からの30％オフの2,864円。昨年のブラックフライデーセールや年末セールと同じ価格です！

PCやFire TV Stick、タブレットの“ちょい操作”って、意外と入力が面倒。今回は、手元で文字入力とカーソル操作をまとめて済ませたい人向けに、コンパクト系デバイスの定番『Ewinのミニキーボード』をセール情報として拾っておきます。

Bluetooth＋2.4GHzのデュアル接続に対応

このモデルはBluetooth 5.0と2.4GHz USBレシーバーの両方に対応。PC、タブレット、スマートTVなど幅広いデバイスに接続可能です。



付属のUSBレシーバーを使えば、Bluetooth非対応機器でもワイヤレス操作を実現。複数端末を行き来するデバイスマニアにぴったりの設計です。

マウス不要のタッチパッド＆多機能キー

キー配列は日本語仕様で、かな入力もスムーズ。さらに高感度タッチパッドを搭載し、スクロールやジェスチャー操作、ゲームコントロールが直感的に使えます。



加えて、音量調整やブラウザ操作、メディアプレーヤー起動をワンタッチで行えるマルチファンクションキーも搭載。ゲームから動画視聴まで快適に楽しめます。

スマホ級コンパクト設計で持ち運び自由

サイズは幅150×奥行100×高さ20mm、重さ約105gとスマートフォン並みのコンパクトさ。省エネ設計で最大20日間駆動し、出張や車内など外出先でも活躍します。さらに12ヵ月保証付きで、長く安心して使えるのも魅力です。

ガジェット好き必見！今だけの特価

「小型ガジェット」「多機能デバイス」に目がないマニア層にこそおすすめの逸品。ぜひこの機会に入手して、あなたのガジェット環境をワンランクアップさせましょう！

なお、同系統のミニキーボードはキー配置のクセが強いものも多いので、“長文をガッツリ打つ用途”なら折りたたみ型や薄型フルキー寄りも候補に。用途がハマるなら、このサイズ感は一度体験すると戻れない便利さがあります。