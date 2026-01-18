Amazonセール情報大紹介！ 第1025回
ちょい入力用の“ミニリモコン”キーボード、Ewinが30%オフ
2026年01月18日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】Ewin最新ミニキーボードが登場！
Ewinの「Ewin 2025 ミニキーボード」が、Amazonタイムセールに登場しています。過去価格4,099円からの30％オフの2,864円。昨年のブラックフライデーセールや年末セールと同じ価格です！
PCやFire TV Stick、タブレットの“ちょい操作”って、意外と入力が面倒。今回は、手元で文字入力とカーソル操作をまとめて済ませたい人向けに、コンパクト系デバイスの定番『Ewinのミニキーボード』をセール情報として拾っておきます。
Bluetooth＋2.4GHzのデュアル接続に対応
このモデルはBluetooth 5.0と2.4GHz USBレシーバーの両方に対応。PC、タブレット、スマートTVなど幅広いデバイスに接続可能です。
付属のUSBレシーバーを使えば、Bluetooth非対応機器でもワイヤレス操作を実現。複数端末を行き来するデバイスマニアにぴったりの設計です。
マウス不要のタッチパッド＆多機能キー
キー配列は日本語仕様で、かな入力もスムーズ。さらに高感度タッチパッドを搭載し、スクロールやジェスチャー操作、ゲームコントロールが直感的に使えます。
加えて、音量調整やブラウザ操作、メディアプレーヤー起動をワンタッチで行えるマルチファンクションキーも搭載。ゲームから動画視聴まで快適に楽しめます。
スマホ級コンパクト設計で持ち運び自由
サイズは幅150×奥行100×高さ20mm、重さ約105gとスマートフォン並みのコンパクトさ。省エネ設計で最大20日間駆動し、出張や車内など外出先でも活躍します。さらに12ヵ月保証付きで、長く安心して使えるのも魅力です。
ガジェット好き必見！今だけの特価
「小型ガジェット」「多機能デバイス」に目がないマニア層にこそおすすめの逸品。ぜひこの機会に入手して、あなたのガジェット環境をワンランクアップさせましょう！
なお、同系統のミニキーボードはキー配置のクセが強いものも多いので、“長文をガッツリ打つ用途”なら折りたたみ型や薄型フルキー寄りも候補に。用途がハマるなら、このサイズ感は一度体験すると戻れない便利さがあります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1044回
トピックス最新MacBook Airがセール対象、16GBメモリ＋256GB SSD構成で14％オフ
-
第1044回
トピックスMacBook Air M4・16GBモデルが14％オフ、今の価格をチェック
-
第1041回
トピックスAppleの無印iPadが9％オフ、53,800円は要チェック【Amazonセール】
-
第1039回
トピックス大画面＋テンキー＋Office 2024、Dell16型ノートPCが参考価格から11%オフ
-
第1038回
トピックスA17 Pro搭載の「iPad mini」256GBが5％オフ、8.3インチの“本気ミニ”が8万9800円
-
第1038回
トピックス【Amazonセール】読書・動画にちょうどいい8.3インチ iPad mini（A17 Pro）が73,800円
-
第1037回
トピックス通勤・普段使いで扱いやすい電波ソーラーが49％オフ、時計への「めんどくさい」を減らす一本
-
第1036回
トピックスiPadを探しているなら、53,800円はいま見るべき価格【Amazonタイムセール】
-
第1036回
トピックス暖かくて滑りにくい冬の定番！ノースフェイス「ヌプシ」ウィンターブーツが30％オフ
-
第1035回
トピックス16:10の16型、意外と快適 Core 7／32GB／1TB＋Office 2024入りのDellが11%オフ
-
第1034回
トピックスえ、MacBook Air下がってる…？ 13インチが12%オフ
- この連載の一覧へ