Amazonセール情報大紹介！ 第1021回
ニューバランス「996」現行モデルが狙い目価格に！定番スニーカーを今チェック
2026年01月18日 19時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」が8%オフ！
時代を超えて愛され続けるニューバランスの代表モデル「996」のオリジナルのシルエットを精緻に再現した「CM996 U996 現行モデル」が、現在Amazonにて8%OFFの15,980円で販売されています！
圧倒的なクッション性と洗練されたデザインは、一度履けば手放せなくなる快適さ。サイズ展開も豊富なので、家族やパートナーとの「お揃いコーデ」にもぴったりの一足です。
定番スニーカーって“知ってる”だけで、実際に買い替えるタイミングを逃しがち。色やサイズで価格が動くことも多いので、気になった時に条件が合えばそれがいちばんの買い時です。今回は、ニューバランスの代表格「996」系の現行モデルを、素材感や履き心地の特徴と合わせてサクッと整理します。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランス「CM996 U996 現行モデル」が愛され続ける理由
多くのスニーカーファンに愛されるニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」。
オリジナルのシルエットを忠実に再現したこの現行モデルには、毎日履きたくなる「歩きやすさの秘密」が隠されています。
オンオフ使える、高級感漂うデザインと素材
アッパーには、質感の高いピッグスキンスウェードとメッシュを採用。
カジュアルになりすぎず、足元を上品に演出してくれます。
また、夜間の視認性を高める反射材（リフレクター）仕様の「Nマーク」も機能美を感じさせるアクセントになっています。
疲れにくい「C-CAP」ミッドソール
独自のクッション素材「C-CAP」を組み込んだ2層構造のミッドソールが、衝撃を優しく吸収。
長時間の歩行でも疲れにくく、包み込まれるような履き心地を提供します。
抜群の安定感
かかと部分には、安定感を高める「CR（踵外側の安定板）」を搭載。
着地時のグラつきを抑え、安定した歩行をサポートします。デザイン性と機能性を高次元で両立させた、まさに「間違いのない1足」です。
製品の特長
●ソール素材：ゴム底
●外装素材：天然皮革/合成繊維
●クロージャータイプ：レースアップ
●耐水：非防水
まとめ
参考価格：17,380円
現在の価格：15,980円［8%OFF］
高い機能性と洗練されたルックスを兼ね備えたニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」。
豊富なサイズ展開で、パートナーや家族とお揃いにするのもおすすめです。このチャンスに、一生モノの履き心地をぜひ体験してください。
996系はカラー次第で印象が大きく変わるので、まずは手持ちの服（デニム多め／きれいめ多め等）に合わせて色を選ぶのがおすすめです。サイズ感もレビュー傾向が分かれやすいので、購入前に同シリーズの経験有無を基準に検討すると失敗しにくいです。最新の価格・在庫・割引は変動するため、購入時点の販売ページ表示を必ず確認してください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1044回
トピックス最新MacBook Airがセール対象、16GBメモリ＋256GB SSD構成で14％オフ
-
第1044回
トピックスMacBook Air M4・16GBモデルが14％オフ、今の価格をチェック
-
第1041回
トピックスAppleの無印iPadが9％オフ、53,800円は要チェック【Amazonセール】
-
第1039回
トピックス大画面＋テンキー＋Office 2024、Dell16型ノートPCが参考価格から11%オフ
-
第1038回
トピックスA17 Pro搭載の「iPad mini」256GBが5％オフ、8.3インチの“本気ミニ”が8万9800円
-
第1038回
トピックス【Amazonセール】読書・動画にちょうどいい8.3インチ iPad mini（A17 Pro）が73,800円
-
第1037回
トピックス通勤・普段使いで扱いやすい電波ソーラーが49％オフ、時計への「めんどくさい」を減らす一本
-
第1036回
トピックスiPadを探しているなら、53,800円はいま見るべき価格【Amazonタイムセール】
-
第1036回
トピックス暖かくて滑りにくい冬の定番！ノースフェイス「ヌプシ」ウィンターブーツが30％オフ
-
第1035回
トピックス16:10の16型、意外と快適 Core 7／32GB／1TB＋Office 2024入りのDellが11%オフ
-
第1034回
トピックスえ、MacBook Air下がってる…？ 13インチが12%オフ
- この連載の一覧へ