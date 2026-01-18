Amazonセール情報大紹介！ 第1029回
くるっと回して即メモ。ノート⇄タブレットパソコン「Summit E13 AI Evo」がお得価格に
2026年01月18日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonセール】MSI ノートPC「Summit E13 AI Evo（13.3型）」登場！
ノートPCを使っていると、「ここにそのまま書き込めたら早いのに」と思う場面が、打ち合わせ中に出てきたりします。MSIの「Summit E13 AI Evo」は、そんな瞬間に画面をくるっと回して対応できる1台。現在Amazonでは14％オフの179,244円で販売されています。
13.3インチのコンパクトな筐体に、Core Ultra 5 125H、メモリ32GB、SSD 1TBを搭載。数字だけを見ると少し余裕を持たせすぎにも見えますが、その余白が実際の使い勝手に効いてきます。
2in1のノートPCは「高い＝ビジネス向け」になりがちですが、実際に効くのは“切り替えの早さ”だったりします。資料を見せる、メモを取る、軽く修正する——この往復が多い人ほど、フリップ＋タッチ＋ペンの組み合わせは効率に直結。今回は、MSIの13.3型モバイル「Summit E13 AI Evo」がセール対象になっていたので、仕様を整理しつつ“どんな人に刺さるか”を短くまとめます。
MSI ノートPC「Summit E13 AI Evo（13.3型）」の魅力
① Core Ultra 5＋32GBメモリ
Core Ultra 5 125Hにメモリ32GB、SSD 1TBを搭載。アプリやブラウザを同時に使っても、「いま閉じなくていいか」と思える余裕があります。
② 360度フリップとペンタッチで使い方を切り替えられる
13.3型WUXGAのペンタッチ対応ディスプレイは360度回転。ノートとして使っていても、説明したくなった瞬間に画面を返せるのが、この形のいいところです。
③ 1.39kgでも、端子とカメラ周りが現実的
本体は約1.39kg。Thunderbolt 4（USB PD）×2やHDMIを備え、Webカメラは顔認証対応で物理シャッター付き。持ち運び前提でも扱いやすい装備です。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home
【ディスプレイ】13.3インチ、WUXGA（1,920×1,200）、グレア、60Hz、ペンタッチ対応
【CPU】Core Ultra 5 プロセッサー 125H
【GPU】インテル Arc グラフィックス
【メモリ】32GB
【SSD】1TB
【I／Oポート】Thunderbolt 4 Type-C（USB PD対応）×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI ×1、オーディオコンボジャック ×1
【Webカメラ】207万画素（顔認証機能対応、マイク内蔵）、プライバシーシャッター付き
お買い得価格で手に入る！
MSI「Summit E13 AI Evo」は、性能というより、「使い方を切り替えるのが早い」点が、このモデルのいちばんの持ち味です。ノートPCとタブレットを行き来している人なら、14％オフの179,244円は検討の余地がありそうです。ぜひチェックしてみてください！
なお、このクラスの2in1は「スペック」よりも、日常の導線（会議・移動・外出先での作業）に合うかが満足度を左右します。USB-C運用中心か、HDMIをどれだけ使うか、ペン入力の頻度はどの程度か——このあたりを想定しておくと、買ってからの“思ってたのと違う”が減ります。気になる人は、付属ペンの扱い（ペン先の消耗・取り扱い）や保証条件も含めて販売ページを確認しておくのがおすすめです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1044回
トピックス最新MacBook Airがセール対象、16GBメモリ＋256GB SSD構成で14％オフ
-
第1044回
トピックスMacBook Air M4・16GBモデルが14％オフ、今の価格をチェック
-
第1041回
トピックスAppleの無印iPadが9％オフ、53,800円は要チェック【Amazonセール】
-
第1039回
トピックス大画面＋テンキー＋Office 2024、Dell16型ノートPCが参考価格から11%オフ
-
第1038回
トピックスA17 Pro搭載の「iPad mini」256GBが5％オフ、8.3インチの“本気ミニ”が8万9800円
-
第1038回
トピックス【Amazonセール】読書・動画にちょうどいい8.3インチ iPad mini（A17 Pro）が73,800円
-
第1037回
トピックス通勤・普段使いで扱いやすい電波ソーラーが49％オフ、時計への「めんどくさい」を減らす一本
-
第1036回
トピックスiPadを探しているなら、53,800円はいま見るべき価格【Amazonタイムセール】
-
第1036回
トピックス暖かくて滑りにくい冬の定番！ノースフェイス「ヌプシ」ウィンターブーツが30％オフ
-
第1035回
トピックス16:10の16型、意外と快適 Core 7／32GB／1TB＋Office 2024入りのDellが11%オフ
-
第1034回
トピックスえ、MacBook Air下がってる…？ 13インチが12%オフ
- この連載の一覧へ