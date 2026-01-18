大画面＋テンキー＋Office 2024、Dell16型ノートPCが参考価格から11%オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Dell ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWHBMA）」をチェック！

ノートPC選びって、最初は理想を考えていたはずなのに、途中から妥協点ばかり探してしまうことがあります。性能か、画面か、価格か、そのあたりで手が止まりがちです。

今回のDell 16 DC16251は、メモリやストレージで悩まなくて済む構成でタイムセールに登場しました。参考価格189,800円から11%オフの169,800円で、Core 7 150U、メモリ32GB、SSD 1TB、Office 2024までまとめて載っています

Amazon.co.jp限定として、翌営業日対応のオンサイト修理やHDD返却不要サービスの記載もあり、仕事用として使う前提の人には、こういう部分が気になる人も多いはずです。価格や在庫、付帯サービスの条件は変動するため、購入前に販売ページで最新情報をご確認ください。

32GBメモリ＋1TB SSDで、作業が詰まりにくい

Core 7 150Uに、メモリ32GBと1TBのNVMe SSDを組み合わせた構成です。アプリやブラウザをいくつか同時に使っても、動きが急に重くなりにくい印象。容量を気にせず使えるのは、正直ラクなポイントです。

16:10の16インチは、数字以上に作業がしやすい

1920×1200の16:10ディスプレイは、縦方向が少し広めです。資料作成やWeb作業でスクロールが減り、作業の流れが途切れにくい。非光沢パネルで、ComfortView系の表示仕様もあり、長時間使う前提の内容です。

Office 2024とオンサイト修理が最初から付いてくる

Office Home & Business 2024を標準搭載しているので、買ってから準備に時間を取られにくい構成です。さらにAmazon.co.jp限定として、翌営業日対応のオンサイト修理やHDD返却不要サービスの記載もあります。仕事用PCとして、止まったときのことまで考える人には安心材料になりそうです。

製品スペック

【OS】 Windows 11 Home（日本語版）

【CPU】 Intel Core 7-150U（10コア／最大 5.4GHz）

【メモリ】32GB DDR5（最大 32GB）

【ストレージ】1TB SSD（M.2 PCIe NVMe）

【ディスプレイ】16.0インチ（アスペクト比 16:10）、解像度 1,920×1,200（非光沢）

【Wi-Fi／Bluetooth】Wi-Fi 6E（802.11ax）、Bluetooth 5.3

まとめ

Dell 16 DC16251は、画面が広くて性能にも余裕があり、買ってすぐ使えるタイプの16インチノートです。Core 7、32GBメモリ、1TB SSDにOffice 2024まで含めて、タイムセールで11%オフ。作業は広いほうがいい、スペックで悩みたくない、Office込みでまとめたい、そんな人なら、一度は目を通しておいてもよさそうです

なお、同じ16インチでも重量や端子構成、充電方式（USB-C給電対応かどうか）で使い勝手は変わります。今回のモデルは「大画面＋余裕のメモリ／ストレージ＋Office込み」という方向性がハマる人向け。用途がハッキリしているほど満足度が出やすいので、普段の持ち運び頻度や周辺機器（外部モニター等）も含めて、最後に一度だけ利用シーンを想像してから決めるのがおすすめです。