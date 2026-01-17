Amazonセール情報大紹介！ 第1038回
【Amazonセール】読書・動画にちょうどいい8.3インチ iPad mini（A17 Pro）が73,800円
2026年01月17日 12時00分更新
【Amazonタイムセール】Apple iPad mini（A17 Pro）をチェック！
最近はスマホでも動画や漫画は楽しめますが、「もう少しだけ画面が大きいと助かる」と感じる場面も増えてきました。一方で11インチ級タブレットは、家の中でも持ち替えが面倒に感じることがあります。そんな“ちょうど中間”を狙う人向けに今おすすめしたいのが、iPad mini（A17 Pro）128GB／Wi-Fiモデル。Amazonタイムセールで、参考価格78,800円から6％オフの73,800円で販売中です。
8.3インチのLiquid Retinaディスプレイに、A17 Proチップを組み合わせた構成。読書や動画視聴、調べもの、ちょっとしたメモ書きまで、気づくと手が伸びやすいタイプのiPadです。
A17 Pro搭載で、小型でも動作に余裕
iPad mini（A17 Pro）は、サイズ以上に動きが軽く、日常的な操作や軽めの編集作業もスムーズ。小さいiPadでも性能面で妥協したくない人は要チェック。
8.3インチLiquid Retinaは“使いやすさ重視”
スマホより広く、11インチより気軽。8.3インチのLiquid Retinaは、読書や動画視聴でバランスが取りやすいサイズ感です。Apple Pencil Pro対応で、メモや注釈用途にも無理なく対応できます。
Wi-Fi 6EとUSB-Cで、持ち歩き用途に不足なし
Wi-Fi 6E、USB-C、Touch ID、12MPカメラを備え、日常使いで困りにくい構成。軽さを活かしたモバイル用途と相性の良い一台です。
価格はタイムセールや在庫状況で変動しやすいので、購入前に販売ページの表示（参考価格・割引率・ポイント還元）を一度確認しておくのがおすすめです。特にカラーやストレージ、Wi-Fi／Cellularの選択で価格がズレやすいため、リンク先の選択状態も合わせてチェックすると安心です。
まとめ
iPad mini（A17 Pro）128GBは、ただいまタイムセールで6％オフの73,800円。コンパクトさと快適さを両立したiPadを探しているなら、素直に候補に入れていい一台です。
