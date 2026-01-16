映像美も滑らかさも半端ない32型4Kゲーミングモニター、Dell「AW3225QF」がタイムセールで25000円引き

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

4K解像度×曲面パネルによる没入感が楽しめるDell AW3225QFがAmazonタイムセールで16％OFF！

4K解像度、曲面パネル、Dolby Vision、240Hzのリフレッシュレートを備えた32インチモニター「Dell AW3225QF」が、Amazonタイムセールに登場。

「Dell AW3225QF」の参考価格は154,800円ですが、セールでは16％オフの129,980円という割引価格で手に入ります。

Dolby Visionによる驚異のHDR

Dolby Vision、VESA DisplayHDR True Black 400に対応しており、より奥行きのあるビジュアルと圧倒的な明暗の色彩の幅を生み出します。

1700R曲面ディスプレイ

4K解像度、240Hzのリフレッシュレートをほこる、1700Rの曲面スクリーン。幅広い周辺視野を捉え、深い没入感を演出します。

「Dell AW3225QF」が、タイムセールで16％オフの129,980円で販売中。ぜひ確認ください！