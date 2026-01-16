Amazonセール情報大紹介！ 第923回
映像美も滑らかさも半端ない32型4Kゲーミングモニター、Dell「AW3225QF」がタイムセールで25000円引き
2026年01月16日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
4K解像度×曲面パネルによる没入感が楽しめるDell AW3225QFがAmazonタイムセールで16％OFF！
4K解像度、曲面パネル、Dolby Vision、240Hzのリフレッシュレートを備えた32インチモニター「Dell AW3225QF」が、Amazonタイムセールに登場。
「Dell AW3225QF」の参考価格は154,800円ですが、セールでは16％オフの129,980円という割引価格で手に入ります。
Dolby Visionによる驚異のHDR
Dolby Vision、VESA DisplayHDR True Black 400に対応しており、より奥行きのあるビジュアルと圧倒的な明暗の色彩の幅を生み出します。
1700R曲面ディスプレイ
4K解像度、240Hzのリフレッシュレートをほこる、1700Rの曲面スクリーン。幅広い周辺視野を捉え、深い没入感を演出します。
「Dell AW3225QF」が、タイムセールで16％オフの129,980円で販売中。ぜひ確認ください！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1038回
トピックスA17 Pro搭載の「iPad mini」256GBが5％オフ、8.3インチの“本気ミニ”が8万9800円
-
第1037回
トピックス通勤・普段使いで扱いやすい電波ソーラーが49％オフ、時計への「めんどくさい」を減らす一本
-
第1036回
トピックスiPadを探しているなら、53,800円はいま見るべき価格【Amazonタイムセール】
-
第1036回
トピックス暖かくて滑りにくい冬の定番！ノースフェイス「ヌプシ」ウィンターブーツが30％オフ
-
第1035回
トピックス16:10の16型、意外と快適 Core 7／32GB／1TB＋Office 2024入りのDellが11%オフ
-
第1034回
トピックスえ、MacBook Air下がってる…？ 13インチが12%オフ
-
第1033回
トピックスそろそろ買い替えなら、この辺で十分？ Ryzen 7・16GB・Office搭載14型
-
第1032回
トピックス爪切りをアップデートする一台 LeLanteの電動爪切りが23％オフ
-
第1032回
トピックス雨の日も快適、たくさん歩いてもラク。ゴアテックス搭載のMammut「Ultimate Pro Low GTX」が39%オフ
-
第1031回
トピックス音で選ぶなら有線 ゼンハイザー「IE 200」が25％オフ17,800円
-
第1031回
トピックス超万能！ 3通りの着こなしで春先まで活躍できるL.L.Bean「3in1ジャケット」が30%OFF
- この連載の一覧へ