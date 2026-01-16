Amazonセール情報大紹介！ 第1036回
暖かくて滑りにくい冬の定番！ノースフェイス「ヌプシ」ウィンターブーツが30％オフ
ザ・ノース・フェイスの「Nuptse Bootie WP Logo Short ARCTIC GRIP」が30%オフ！
保温性・グリップ力を追求したザ・ノース・フェイスの「Nuptse Bootie WP Logo Short ARCTIC GRIP」が30%オフの16,518円で、Amazonにて割引販売中！
高所登山向けに開発されたモデルなので、本格的なアウトドアはもちろん、雪の日の普段履きなど、冬のあらゆるシーンで頼りになる一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ザ・ノース・フェイスのヌプシブーティの特徴
「Nuptse Bootie WP Logo Short ARCTIC GRIP」は、高所登山向けとして誕生し、保温性・ウィンターシーンでのグリップ性を追求して進化しているウィンターブーツです。
優れた保温性と防水性
アッパー部分に防水素材を採用し、中綿には、濡れても保温力が落ちにくい「THERMOLITE ECO MODE」を使用しています。
快適なフィット感
足首のホールドシステムが歩行時の抜け感を軽減。さらに履き口のアジャスター調整で雪や雨風の侵入もしっかり防ぎます。
氷の上でも滑りにくいアウトソール
アウトソールには、雪道や氷上で圧倒的なグリップ力を誇る「Vibram ARCTIC GRIP ALLTERRAIN」を搭載しています。
まとめ
過去価格：23,600円
現在の価格：16,518円［30%OFF］
優れた保温性とグリップ力を持つザ・ノース・フェイスの「Nuptse Bootie WP Logo Short ARCTIC GRIP」なら、冬の本格的なアウトドアから日常の街歩きまでシーンを選ばず活躍するでしょう。
冬を快適に過ごすための一足として、ぜひチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
