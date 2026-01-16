暖かくて滑りにくい冬の定番！ノースフェイス「ヌプシ」ウィンターブーツが30％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ザ・ノース・フェイスの「Nuptse Bootie WP Logo Short ARCTIC GRIP」が30%オフ！

保温性・グリップ力を追求したザ・ノース・フェイスの「Nuptse Bootie WP Logo Short ARCTIC GRIP」が30%オフの16,518円で、Amazonにて割引販売中！

高所登山向けに開発されたモデルなので、本格的なアウトドアはもちろん、雪の日の普段履きなど、冬のあらゆるシーンで頼りになる一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ザ・ノース・フェイスのヌプシブーティの特徴

「Nuptse Bootie WP Logo Short ARCTIC GRIP」は、高所登山向けとして誕生し、保温性・ウィンターシーンでのグリップ性を追求して進化しているウィンターブーツです。

優れた保温性と防水性

アッパー部分に防水素材を採用し、中綿には、濡れても保温力が落ちにくい「THERMOLITE ECO MODE」を使用しています。

快適なフィット感

足首のホールドシステムが歩行時の抜け感を軽減。さらに履き口のアジャスター調整で雪や雨風の侵入もしっかり防ぎます。

氷の上でも滑りにくいアウトソール

アウトソールには、雪道や氷上で圧倒的なグリップ力を誇る「Vibram ARCTIC GRIP ALLTERRAIN」を搭載しています。

まとめ

過去価格：23,600円

現在の価格：16,518円［30%OFF］

優れた保温性とグリップ力を持つザ・ノース・フェイスの「Nuptse Bootie WP Logo Short ARCTIC GRIP」なら、冬の本格的なアウトドアから日常の街歩きまでシーンを選ばず活躍するでしょう。

冬を快適に過ごすための一足として、ぜひチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。