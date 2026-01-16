A17 Pro搭載の「iPad mini」256GBが5％オフ、8.3インチの“本気ミニ”が8万9800円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Apple iPad mini（A17 Pro）をチェック！

「スマホだと画面がもう少し欲しい。でも11インチのiPadは、気軽に持つにはちょっと大きい」。そんな中間を探している人にとって、iPad miniはやっぱり気になる存在です。今回のAmazonタイムセールでは、iPad mini（A17 Pro）256GB／Wi-Fiモデルが5％オフの8万9800円で登場しています。

8.3インチのLiquid Retinaディスプレイに、A17 Proチップを組み合わせた構成。読書や動画視聴、調べもの、ちょっとしたメモ書きまで、気づくと手が伸びやすいタイプのiPadです。

A17 Pro搭載で、小型でも動作に余裕

iPad mini（A17 Pro）は、サイズ以上に動きが軽く、日常的な操作や軽めの編集作業もスムーズ。小さいiPadでも性能面で妥協したくない人は要チェック。

8.3インチLiquid Retinaは“使いやすさ重視”

スマホより広く、11インチより気軽。8.3インチのLiquid Retinaは、読書や動画視聴でバランスが取りやすいサイズ感です。Apple Pencil Pro対応で、メモや注釈用途にも無理なく対応できます。

Wi-Fi 6EとUSB-Cで、持ち歩き用途に不足なし

Wi-Fi 6E、USB-C、Touch ID、12MPカメラを備え、日常使いで困りにくい構成。軽さを活かしたモバイル用途と相性の良い一台です。

まとめ

iPad mini（A17 Pro）256GBは、ただいまタイムセールで5％オフの8万9800円。コンパクトさと快適さを両立したiPadを探しているなら、素直に候補に入れていい一台です。