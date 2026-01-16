Amazonセール情報大紹介！ 第1024回
Ryzen 5 5625U＋16GB＋512GB SSD搭載「IdeaPad Slim 3」が79,800円
2026年01月16日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 14インチノートPC「IdeaPad Slim 3（82XL0087JP）」登場！
14インチのフルHDディスプレイに、メモリ16GBとSSD 512GBを組み合わせたLenovoの「IdeaPad Slim 3（82XL0087JP）」がAmazonでセール対象です。
Ryzen 5 5625Uを採用し、OSはWindows 11 Home。価格は過去価格89,800円から11％オフの79,800円です。
ノートPCを買い替えたいけれど、価格も性能も妥協したくない――そんなときに気になるのが、期間限定のタイムセール。今回紹介するのは、14型の扱いやすいサイズに、メモリ16GB／SSD 512GBを搭載したLenovoのAmazon.co.jp限定モデルです。
Lenovo 14インチノートPC「IdeaPad Slim 3（82XL0087JP）」の魅力
① Ryzen 5＋メモリ16GB＋SSD 512GB
CPUはAMD Ryzen 5 5625U、メモリは16GB、ストレージはPCIe NVMe対応SSD 512GB。メモリは16GBが搭載されています。
② 14.0型FHD非光沢と約1.4kgのサイズ感
ディスプレイは14.0型フルHD（1920×1080ドット）のIPS液晶で非光沢仕様。本体重量は約1.4kg。
③ Type-C（PD対応）＋HDMI、Wi-Fi 6対応
Type-C USB（Power Delivery・DisplayPort出力対応）とHDMIを備え、無線はWi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応。FHDカメラにはプライバシーシャッター、指紋センサーも搭載されています。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64bit（日本語版）
【ディスプレイ】LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶（1920x1080ドット、約1,677万色）、光沢なし
【CPU】AMD Ryzen5 5625U プロセッサー
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB（PCIe NVMe／M.2）
【インターフェース】Type-C USB3.2 Gen1:1（Powerdelivery対応、DisplayPort出力機能付き）、Type-A USB3.2 Gen1:2、HDMI:1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャック:1
【通信機能】Wi-Fi 6対応（IEEE802.11ax／ac／a／b／g／n準拠）、Bluetooth v5.2
お買い得価格で手に入る！
Lenovo「IdeaPad Slim 3（82XL0087JP）」は、Ryzen 5、メモリ16GB、SSD 512GB、14型FHD非光沢という構成を、79,800円で購入できるAmazon.co.jp限定モデルです。メモリ固定やOffice非搭載といった仕様を踏まえつつ、価格と構成が条件に合うかを整理する段階で、スペック表を見ておきたい一台です。
なお、タイムセール価格や過去価格はタイミングで変動します。購入前は販売ページで「過去価格」「ポイント」「在庫状況」をあらためて確認し、Officeの有無（Officeなし／Office搭載）も選択ミスが起きやすいので要チェックです。用途（持ち運び／自宅据え置き／周辺機器の接続）を想定しながら、必要な端子（USB-C、HDMIなど）が揃っているかも合わせて確認しておくと安心です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1035回
トピックス16:10の16型、意外と快適 Core 7／32GB／1TB＋Office 2024入りのDellが11%オフ
-
第1034回
トピックスえ、MacBook Air下がってる…？ 13インチが12%オフ
-
第1033回
トピックスそろそろ買い替えなら、この辺で十分？ Ryzen 7・16GB・Office搭載14型
-
第1032回
トピックス爪切りをアップデートする一台 LeLanteの電動爪切りが23％オフ
-
第1032回
トピックス雨の日も快適、たくさん歩いてもラク。ゴアテックス搭載のMammut「Ultimate Pro Low GTX」が39%オフ
-
第1031回
トピックス音で選ぶなら有線 ゼンハイザー「IE 200」が25％オフ17,800円
-
第1031回
トピックス超万能！ 3通りの着こなしで春先まで活躍できるL.L.Bean「3in1ジャケット」が30%OFF
-
第1030回
トピックス3.2K・144Hz対応の11.2インチが5万円を切る Xiaomi Pad 7が9％オフ
-
第1029回
トピックス使い分けが速いPCって、けっこう助かる。MSI「Summit E13 AI Evo」が14％オフ
-
第1028回
トピックスヒーターも扇風機も卒業？ ダイソンの通年機「Hot＋Cool Gen1」20％オフ
-
第1027回
トピックス「ちゃんと磨けてる感」を重視する人へ。オーラルB iO4S（Amazon限定モデル）がタイムセール
- この連載の一覧へ