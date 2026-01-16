Ryzen 5 5625U＋16GB＋512GB SSD搭載「IdeaPad Slim 3」が79,800円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Lenovo 14インチノートPC「IdeaPad Slim 3（82XL0087JP）」登場！

14インチのフルHDディスプレイに、メモリ16GBとSSD 512GBを組み合わせたLenovoの「IdeaPad Slim 3（82XL0087JP）」がAmazonでセール対象です。

Ryzen 5 5625Uを採用し、OSはWindows 11 Home。価格は過去価格89,800円から11％オフの79,800円です。

ノートPCを買い替えたいけれど、価格も性能も妥協したくない――そんなときに気になるのが、期間限定のタイムセール。今回紹介するのは、14型の扱いやすいサイズに、メモリ16GB／SSD 512GBを搭載したLenovoのAmazon.co.jp限定モデルです。

Lenovo 14インチノートPC「IdeaPad Slim 3（82XL0087JP）」の魅力

① Ryzen 5＋メモリ16GB＋SSD 512GB

CPUはAMD Ryzen 5 5625U、メモリは16GB、ストレージはPCIe NVMe対応SSD 512GB。メモリは16GBが搭載されています。

② 14.0型FHD非光沢と約1.4kgのサイズ感

ディスプレイは14.0型フルHD（1920×1080ドット）のIPS液晶で非光沢仕様。本体重量は約1.4kg。

③ Type-C（PD対応）＋HDMI、Wi-Fi 6対応

Type-C USB（Power Delivery・DisplayPort出力対応）とHDMIを備え、無線はWi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応。FHDカメラにはプライバシーシャッター、指紋センサーも搭載されています。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64bit（日本語版）

【ディスプレイ】LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶（1920x1080ドット、約1,677万色）、光沢なし

【CPU】AMD Ryzen5 5625U プロセッサー

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB（PCIe NVMe／M.2）

【インターフェース】Type-C USB3.2 Gen1:1（Powerdelivery対応、DisplayPort出力機能付き）、Type-A USB3.2 Gen1:2、HDMI:1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャック:1

【通信機能】Wi-Fi 6対応（IEEE802.11ax／ac／a／b／g／n準拠）、Bluetooth v5.2

お買い得価格で手に入る！

Lenovo「IdeaPad Slim 3（82XL0087JP）」は、Ryzen 5、メモリ16GB、SSD 512GB、14型FHD非光沢という構成を、79,800円で購入できるAmazon.co.jp限定モデルです。メモリ固定やOffice非搭載といった仕様を踏まえつつ、価格と構成が条件に合うかを整理する段階で、スペック表を見ておきたい一台です。

なお、タイムセール価格や過去価格はタイミングで変動します。購入前は販売ページで「過去価格」「ポイント」「在庫状況」をあらためて確認し、Officeの有無（Officeなし／Office搭載）も選択ミスが起きやすいので要チェックです。用途（持ち運び／自宅据え置き／周辺機器の接続）を想定しながら、必要な端子（USB-C、HDMIなど）が揃っているかも合わせて確認しておくと安心です。