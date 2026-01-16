Amazonセール情報大紹介！ 第1020回
折りたたみスマホが7万円台前半に！motorola razr 50（12GB/512GB）が40%オフ
2026年01月16日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonセール】Motorola（モトローラ）折りたたみスマートフォン「motorola razr 50」（コアラグレイ）が4割引き！
Motorola（モトローラ）の折りたたみスマートフォン「motorola razr 50の「コアラグレイ」色モデル」が、Amazonでセール対象に。参考価格123,455円のところ、40％オフの73,980円で販売されています。
約6.9インチの有機ELメインディスプレイと、約3.6インチのアウトディスプレイを搭載したSIMフリー端末です。12GBメモリ／512GBストレージに加え、FeliCa対応やIPX8等級対応など、日本の利用環境を意識した仕様が特徴となっています。
折りたたみスマホに興味はあっても、価格や耐久性が気になって手を出しにくい——そんな人にとって、値下がりのタイミングは大きなチャンスです。Motorolaの「motorola razr 50（12GB/512GB）」は、折りたたみならではの体験を現実的な価格で試せる条件がそろっています。※価格や在庫は変動するため、購入前に販売ページで最新情報をご確認ください。
Motorola（モトローラ）折りたたみスマートフォン「motorola razr 50」の魅力
① 約3.6インチのアウトディスプレイを搭載
折りたたんだ状態でも表示できるアウトディスプレイを備えているのが特徴です。開閉せずに情報を確認できる場面が増え、折りたたみスマートフォンならではの使い分けがしやすくなっています。
② 6.9インチ有機EL×120Hz対応ディスプレイ
本体を開くと、約6.9インチのpOLED（有機EL）ディスプレイを搭載。最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、縦長比率の画面構成を採用しています。
③ FeliCa・IPX8等級対応で実用性も重視
おサイフケータイ（FeliCa）に対応し、IPX8等級の防水性能を備えている点もポイントです。12GBメモリ／512GBストレージ構成により、折りたたみスマートフォンでありながら、メイン機として使いやすい仕様となっています。
お買い得価格で手に入る！
motorola razr 50は、アウトディスプレイによる手軽さと、大画面有機ELの快適さを両立した折りたたみスマホです。日本向け機能も揃い、40％オフ・73,980円という価格なら、日常使いの選択肢として現実的な一台と言えるのではないでしょうか。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
なお、同じ「motorola razr 50」でも出品者や販売形態（新品/中古、保証条件など）で内容が変わる場合があります。購入時は「販売元」「保証の対象」「到着日」「返品条件」もあわせてチェックしておくと安心です。セールは突然終了・再開することもあるため、気になる人は価格推移を見ながら無理のないタイミングで検討してみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1035回
トピックス16:10の16型、意外と快適 Core 7／32GB／1TB＋Office 2024入りのDellが11%オフ
-
第1034回
トピックスえ、MacBook Air下がってる…？ 13インチが12%オフ
-
第1033回
トピックスそろそろ買い替えなら、この辺で十分？ Ryzen 7・16GB・Office搭載14型
-
第1032回
トピックス爪切りをアップデートする一台 LeLanteの電動爪切りが23％オフ
-
第1032回
トピックス雨の日も快適、たくさん歩いてもラク。ゴアテックス搭載のMammut「Ultimate Pro Low GTX」が39%オフ
-
第1031回
トピックス音で選ぶなら有線 ゼンハイザー「IE 200」が25％オフ17,800円
-
第1031回
トピックス超万能！ 3通りの着こなしで春先まで活躍できるL.L.Bean「3in1ジャケット」が30%OFF
-
第1030回
トピックス3.2K・144Hz対応の11.2インチが5万円を切る Xiaomi Pad 7が9％オフ
-
第1029回
トピックス使い分けが速いPCって、けっこう助かる。MSI「Summit E13 AI Evo」が14％オフ
-
第1028回
トピックスヒーターも扇風機も卒業？ ダイソンの通年機「Hot＋Cool Gen1」20％オフ
-
第1027回
トピックス「ちゃんと磨けてる感」を重視する人へ。オーラルB iO4S（Amazon限定モデル）がタイムセール
- この連載の一覧へ