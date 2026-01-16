Amazonセール情報大紹介！ 第1036回
iPadを探しているなら、53,800円はいま見るべき価格【Amazonタイムセール】
2026年01月16日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple 11インチ iPad（A16）をチェック！
「タブレットは欲しいけど、使い道は動画を見たり、調べものをしたり、ちょっとした作業くらい」。そのくらいの想定だと、結局iPadを見に行く人は多いと思います。
今回セール対象の「11インチ iPad」は、A16チップ／128GB／Wi-Fi 6の組み合わせ。タイムセールで9％オフの53,800円で販売中です。
128GBストレージで、日常使いをまとめやすい
ストレージは128GB。アプリや写真、動画を一通り入れても、余裕を持って使える容量です。普段使いでデータをまとめて管理したい人なら、扱いやすいサイズ感だと思います。
Wi-Fi 6対応で、家の中で使いやすい
Wi-Fi 6に対応。対応ルーター環境では、通信の安定性を活かしやすい構成です。動画を見たり、データをやり取りしたりと、家の中で使う場面が多い人ほど違いを感じやすいポイントです。
11インチサイズで、使う場所を選びにくい
11インチというサイズは、画面の見やすさと扱いやすさのバランスが取りやすいところです。家で使う日も、持ち出す日も、同じ感覚で使い続けやすいサイズ感に収まっています。
まとめ
普段使いを探している人なら、ひとまず候補に入れておきたいiPadです。9％オフの53,800円を見て、これで足りるかどうかを考えれば十分だと思います。
