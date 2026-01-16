Amazonセール情報大紹介！ 第1034回
え、MacBook Air下がってる…？ 13インチが12%オフ
2026年01月16日 12時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Apple MacBook Air 13インチ（2025）をチェック！
Appleの「MacBook Air 13インチ（M4・2025年モデル）」が、Amazonタイムセール対象になっています。価格は参考価格194,800円のところ、現在は12％オフの171,800円。
16GBメモリと512GB SSDを備えつつ、本体重量は約1.24kg。動作は軽く、画面も見やすい。バッテリーも長く、普段使いで困る場面は少なそうです。
M4チップ＋16GBメモリで、普段の作業が楽になる
このモデルの軸になるのが、Apple M4チップと16GBユニファイドメモリの組み合わせです。ブラウザをいくつか開いたまま資料を触る、といった作業でも、動作が気になる場面は少なそうな構成。旧世代のMacBook Airを使っている人なら、操作したときの反応で違いを感じる場面はありそうです。
13.6インチLiquid Retinaと、余裕のあるバッテリー
13.6インチのLiquid Retinaディスプレイは、文字がくっきりしていて、画面全体も見やすい印象。バッテリーは最大18時間駆動に対応。外出先で使っていても、電源の残量を気にしすぎず作業を続けられるのは助かるポイントです。
1.24kgの軽さと、必要十分な拡張性
本体重量は約1.24kg。13インチクラスの中でも、持ち出す前提で扱いやすい重さです。Thunderbolt 4ポートを2基備え、MagSafe充電ポートやヘッドホンジャックも搭載。
製品スペック
【OS】 macOS
【CPU】 Apple M4 チップ
【メモリ】16GB ユニファイドメモリ
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】13.6インチ Liquid Retina ディスプレイ
【Wi-Fi／Bluetooth】Wi-Fi 6E ／ Bluetooth 5.3
まとめ
MacBook Air M4（13インチ・2025年モデル）は、軽さや扱いやすさといった従来の良さを保ちながら、内部構成をしっかり現行世代に引き上げたモデルです。軽いノートで、ちゃんと余裕がほしいという人にとって、検討しやすいMacBook Airです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1035回
トピックス16:10の16型、意外と快適 Core 7／32GB／1TB＋Office 2024入りのDellが11%オフ
-
第1033回
トピックスそろそろ買い替えなら、この辺で十分？ Ryzen 7・16GB・Office搭載14型
-
第1032回
トピックス爪切りをアップデートする一台 LeLanteの電動爪切りが23％オフ
-
第1032回
トピックス雨の日も快適、たくさん歩いてもラク。ゴアテックス搭載のMammut「Ultimate Pro Low GTX」が39%オフ
-
第1031回
トピックス音で選ぶなら有線 ゼンハイザー「IE 200」が25％オフ17,800円
-
第1031回
トピックス超万能！ 3通りの着こなしで春先まで活躍できるL.L.Bean「3in1ジャケット」が30%OFF
-
第1030回
トピックス3.2K・144Hz対応の11.2インチが5万円を切る Xiaomi Pad 7が9％オフ
-
第1029回
トピックス使い分けが速いPCって、けっこう助かる。MSI「Summit E13 AI Evo」が14％オフ
-
第1028回
トピックスヒーターも扇風機も卒業？ ダイソンの通年機「Hot＋Cool Gen1」20％オフ
-
第1027回
トピックス「ちゃんと磨けてる感」を重視する人へ。オーラルB iO4S（Amazon限定モデル）がタイムセール
- この連載の一覧へ