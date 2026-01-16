Amazonセール情報大紹介！ 第1035回
16:10の16型、意外と快適 Core 7／32GB／1TB＋Office 2024入りのDellが11%オフ
2026年01月16日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell ノートPC「Dell 16 DC16251（ND86-FWHBMA）」をチェック！
ノートPC選びって、最初は理想を考えていたはずなのに、途中から妥協点ばかり探してしまうことがあります。性能か、画面か、価格か、そのあたりで手が止まりがちです。
今回のDell 16 DC16251は、メモリやストレージで悩まなくて済む構成でタイムセールに登場しました。参考価格189,800円から11%オフの169,800円で、Core 7 150U、メモリ32GB、SSD 1TB、Office 2024までまとめて載っています
Amazon.co.jp限定として、翌営業日対応のオンサイト修理やHDD返却不要サービスの記載もあり、仕事用として使う前提の人には、こういう部分が気になる人も多いはずです。
32GBメモリ＋1TB SSDで、作業が詰まりにくい
Core 7 150Uに、メモリ32GBと1TBのNVMe SSDを組み合わせた構成です。アプリやブラウザをいくつか同時に使っても、動きが急に重くなりにくい印象。容量を気にせず使えるのは、正直ラクなポイントです。
16:10の16インチは、数字以上に作業がしやすい
1920×1200の16:10ディスプレイは、縦方向が少し広めです。資料作成やWeb作業でスクロールが減り、作業の流れが途切れにくい。非光沢パネルで、ComfortView系の表示仕様もあり、長時間使う前提の内容です。
Office 2024とオンサイト修理が最初から付いてくる
Office Home & Business 2024を標準搭載しているので、買ってから準備に時間を取られにくい構成です。さらにAmazon.co.jp限定として、翌営業日対応のオンサイト修理やHDD返却不要サービスの記載もあります。仕事用PCとして、止まったときのことまで考える人には安心材料になりそうです。
製品スペック
【OS】 Windows 11 Home（日本語版）
【CPU】 Intel Core 7-150U（10コア／最大 5.4GHz）
【メモリ】32GB DDR5（最大 32GB）
【ストレージ】1TB SSD（M.2 PCIe NVMe）
【ディスプレイ】16.0インチ（アスペクト比 16:10）、解像度 1,920×1,200（非光沢）
【Wi-Fi／Bluetooth】Wi-Fi 6E（802.11ax）、Bluetooth 5.3
まとめ
Dell 16 DC16251は、画面が広くて性能にも余裕があり、買ってすぐ使えるタイプの16インチノートです。Core 7、32GBメモリ、1TB SSDにOffice 2024まで含めて、タイムセールで11%オフ。作業は広いほうがいい、スペックで悩みたくない、Office込みでまとめたい、そんな人なら、一度は目を通しておいてもよさそうです
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1034回
トピックスえ、MacBook Air下がってる…？ 13インチが12%オフ
-
第1033回
トピックスそろそろ買い替えなら、この辺で十分？ Ryzen 7・16GB・Office搭載14型
-
第1032回
トピックス爪切りをアップデートする一台 LeLanteの電動爪切りが23％オフ
-
第1032回
トピックス雨の日も快適、たくさん歩いてもラク。ゴアテックス搭載のMammut「Ultimate Pro Low GTX」が39%オフ
-
第1031回
トピックス音で選ぶなら有線 ゼンハイザー「IE 200」が25％オフ17,800円
-
第1031回
トピックス超万能！ 3通りの着こなしで春先まで活躍できるL.L.Bean「3in1ジャケット」が30%OFF
-
第1030回
トピックス3.2K・144Hz対応の11.2インチが5万円を切る Xiaomi Pad 7が9％オフ
-
第1029回
トピックス使い分けが速いPCって、けっこう助かる。MSI「Summit E13 AI Evo」が14％オフ
-
第1028回
トピックスヒーターも扇風機も卒業？ ダイソンの通年機「Hot＋Cool Gen1」20％オフ
-
第1027回
トピックス「ちゃんと磨けてる感」を重視する人へ。オーラルB iO4S（Amazon限定モデル）がタイムセール
- この連載の一覧へ