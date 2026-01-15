Amazonセール情報大紹介！ 第922回
VGP2025金賞＆コスパ大賞受賞のワイヤレスイヤホン「EarFun Air Pro 4」がAmazonタイムセールで22％オフ！
2026年01月15日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
EarFunの自信作！VGP2025 金賞＆コスパ大賞受賞のワイヤレスイヤホン「EarFun Air Pro 4」がAmazonタイムセールで22％OFF！
高音質と超低遅延。そしてノイズキャンセリング。1万円以下でありながら“欲しい”機能が詰まったワイヤレスイヤホン「EarFun Air Pro 4」が、Amazonタイムセールに登場。
「EarFun Air Pro 4」の参考価格は9,990円ですが、セールでは22％オフの7,779円という割引価格で手に入ります。
最新Bluetooth規格＆aptX Lossless音声伝送
最新Bluetooth規格（v5.4）とオーディオソリューション『Snapdragon Sound』に対応。高音質と超低遅延を両立しています。
ノイズキャンセリングや装着検知機能も充実
周囲のノイズレベルに応じてノイズ低減レベルが変動するアダプティブ（適応型）ノイズキャンセリングテクノロジーをそなえ、最大50dBものノイズ低減を実現します。装着検知機能もあり、イヤホンを外すと自動的に音楽が一時停止され、再び装着するとすぐに再生を再開します。
1台のデバイスから複数の「EarFun Air Pro 4」に音声を送信できる
AURACASTブロードキャストを有効にすると、1台のデバイスから複数の「EarFun Air Pro 4」に音声を送信できます。
好きな人とイヤホンを分け合った青春時代を思い出し、ワイヤレスイヤホンでシェアを楽しんでみてはいかがでしょうか？
「EarFun Air Pro 4」が、タイムセールで22％オフの7,779円で販売中。ぜひ確認ください！
