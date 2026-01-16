Amazonセール情報大紹介！ 第1037回
通勤・普段使いで扱いやすい電波ソーラーが49％オフ、時計への「めんどくさい」を減らす一本
2026年01月16日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】カシオ 腕時計「WAVE CEPTOR（WVA-M640-1A2JF）」をチェック！
腕時計は、使い始めてから時刻合わせや電池のことが気になってくることがあります。WVA-M640は、そうした手間を減らす方向に振った、電波受信とソーラー充電の組み合わせです。
現在Amazonでは49％オフの14,080円で販売中です。まずは電波ソーラーを使ってみたい人なら、検討しやすいかも。
手間の少なさ
世界6局対応の電波受信とタフソーラーを備えたモデルです。時刻は自動で合い、充電も光任せなので、「いつの間にか時間がズレていた」「電池が切れていた」といったことを気にせず使えます。調整のことをあまり考えずに使いたい人なら、相性はよさそうです。
表示まわり
表示はアナログ針に加えて、6時位置に小さな液晶を備えたアナデジ構成です。日付や曜日などは、この液晶側に表示されます。
表示は3パターンで切り替えられるので、情報を詰め込みすぎず、必要なものだけ確認できます。
重さ・持ち出し・装備
本体重量は45gで、ベルトはウレタン・ラバー系。持ち出し前提なら、扱いは軽めです。
10気圧防水なので、水仕事や水泳、スキンダイビングまで対応します。汗や汚れを水で流せるのも、この仕様ならではです。
アラームやタイマー、ワールドタイム（世界29都市＋UTC）も備えていて、日常使いを想定した装備としては、過不足のない内容です。
まとめ
WVA-M640-1A2JFは、時刻合わせや電池のことをあまり気にせず使いたい人なら、候補に入れておいてよさそうなモデルです。あとは価格を見て、条件が合えば、という感じです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1038回
トピックスA17 Pro搭載の「iPad mini」256GBが5％オフ、8.3インチの“本気ミニ”が8万9800円
-
第1036回
トピックスiPadを探しているなら、53,800円はいま見るべき価格【Amazonタイムセール】
-
第1036回
トピックス暖かくて滑りにくい冬の定番！ノースフェイス「ヌプシ」ウィンターブーツが30％オフ
-
第1035回
トピックス16:10の16型、意外と快適 Core 7／32GB／1TB＋Office 2024入りのDellが11%オフ
-
第1034回
トピックスえ、MacBook Air下がってる…？ 13インチが12%オフ
-
第1033回
トピックスそろそろ買い替えなら、この辺で十分？ Ryzen 7・16GB・Office搭載14型
-
第1032回
トピックス爪切りをアップデートする一台 LeLanteの電動爪切りが23％オフ
-
第1032回
トピックス雨の日も快適、たくさん歩いてもラク。ゴアテックス搭載のMammut「Ultimate Pro Low GTX」が39%オフ
-
第1031回
トピックス音で選ぶなら有線 ゼンハイザー「IE 200」が25％オフ17,800円
-
第1031回
トピックス超万能！ 3通りの着こなしで春先まで活躍できるL.L.Bean「3in1ジャケット」が30%OFF
- この連載の一覧へ