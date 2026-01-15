Amazonセール情報大紹介！ 第1032回
雨の日も快適、たくさん歩いてもラク。ゴアテックス搭載のMammut「Ultimate Pro Low GTX」が39%オフ
2026年01月15日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Mammutの「Ultimate Pro Low GTX」が39%オフ！
防水・透湿性に優れたゴアテックス搭載の人気モデルMammutの「Ultimate Pro Low GTX」が39%オフの16,866円で、Amazonにて割引販売中！
独自のクッション技術が自然な足運びをサポートし、長時間の歩行でも足の疲れを最小限に抑えてくれる1足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「Mammut Ultimate Pro Low GTX」のスニーカーの特徴
ゴアテックス搭載！雨でも濡れず、蒸れにくい
防水透湿性に優れた素材の「ゴアテックス」を採用しているので、雨の日の外出やアウトドアでも、外からの水は通さず、靴の中の湿気だけを逃がしてくれます。
一日中履いていても足元を快適に保てるので、ワークアウトや旅行にも最適です。
「歩きやすさ」をサポートするソールの秘密
ソールにはクッション性があるMammut独自の技術「Rolling Concept（ローリングコンセプト）」を使用しています。
「Rolling Concept」は足の自然な動きをサポートする高いクッション性があり、歩行時の疲労を軽減してくれます。
また、足がもつれる危険性も抑えてくれるので、起伏のある道でもスムーズに歩けます。
「滑りにくさと丈夫さ」のこだわり
靴底には、硬度の異なる2種類のラバーをブレンドした「gripex（グリペックス）」という特殊なゴムを採用しています。
濡れた地面やゴツゴツした岩場でもしっかり地面を捉えるグリップ力があります。
まとめ
過去価格：27,500円
現在の価格：16,866円［39%OFF］
ゴアテックス搭載で防水性があり、柔らかなシェル素材で歩きやすさをサポートしてくれるMammutの「Ultimate Pro Low GTX」。
アウトドアに対応できるスペックを備えつつ、スタイリッシュなデザインで街歩きや通勤にも馴染む一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1033回
トピックスそろそろ買い替えなら、この辺で十分？ Ryzen 7・16GB・Office搭載14型
-
第1032回
トピックス爪切りをアップデートする一台 LeLanteの電動爪切りが23％オフ
-
第1031回
トピックス音で選ぶなら有線 ゼンハイザー「IE 200」が25％オフ17,800円
-
第1031回
トピックス超万能！ 3通りの着こなしで春先まで活躍できるL.L.Bean「3in1ジャケット」が30%OFF
-
第1030回
トピックス3.2K・144Hz対応の11.2インチが5万円を切る Xiaomi Pad 7が9％オフ
-
第1029回
トピックス使い分けが速いPCって、けっこう助かる。MSI「Summit E13 AI Evo」が14％オフ
-
第1028回
トピックスヒーターも扇風機も卒業？ ダイソンの通年機「Hot＋Cool Gen1」20％オフ
-
第1027回
トピックス「ちゃんと磨けてる感」を重視する人へ。オーラルB iO4S（Amazon限定モデル）がタイムセール
-
第1026回
トピックス10gでここまでできる。DJIのワイヤレスマイク「Mic Mini（2TX＋1RX＋充電ケース）」が22%オフ
-
第1026回
トピックス【68%オフ】寒い日は“とりあえずこれ”アディダスのユーティリティーパーカーが5,275円！ 複数ポケットとゆったりシルエットで使いやすい
- この連載の一覧へ