雨の日も快適、たくさん歩いてもラク。ゴアテックス搭載のMammut「Ultimate Pro Low GTX」が39%オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Mammutの「Ultimate Pro Low GTX」が39%オフ！

防水・透湿性に優れたゴアテックス搭載の人気モデルMammutの「Ultimate Pro Low GTX」が39%オフの16,866円で、Amazonにて割引販売中！

独自のクッション技術が自然な足運びをサポートし、長時間の歩行でも足の疲れを最小限に抑えてくれる1足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

「Mammut Ultimate Pro Low GTX」のスニーカーの特徴

ゴアテックス搭載！雨でも濡れず、蒸れにくい

防水透湿性に優れた素材の「ゴアテックス」を採用しているので、雨の日の外出やアウトドアでも、外からの水は通さず、靴の中の湿気だけを逃がしてくれます。

一日中履いていても足元を快適に保てるので、ワークアウトや旅行にも最適です。

「歩きやすさ」をサポートするソールの秘密

ソールにはクッション性があるMammut独自の技術「Rolling Concept（ローリングコンセプト）」を使用しています。

「Rolling Concept」は足の自然な動きをサポートする高いクッション性があり、歩行時の疲労を軽減してくれます。

また、足がもつれる危険性も抑えてくれるので、起伏のある道でもスムーズに歩けます。

「滑りにくさと丈夫さ」のこだわり

靴底には、硬度の異なる2種類のラバーをブレンドした「gripex（グリペックス）」という特殊なゴムを採用しています。

濡れた地面やゴツゴツした岩場でもしっかり地面を捉えるグリップ力があります。

まとめ

過去価格：27,500円

現在の価格：16,866円［39%OFF］

ゴアテックス搭載で防水性があり、柔らかなシェル素材で歩きやすさをサポートしてくれるMammutの「Ultimate Pro Low GTX」。

アウトドアに対応できるスペックを備えつつ、スタイリッシュなデザインで街歩きや通勤にも馴染む一足です。

