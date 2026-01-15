このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1031回

超万能！ 3通りの着こなしで春先まで活躍できるL.L.Bean「3in1ジャケット」が30%OFF

2026年01月15日 13時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンでL.L.Beanの3イン1ジャケットを入手

L.L.Beanの3イン1ジャケットが30%オフ！

　1着で3通りの着こなしが楽しめるL.L.Beanの3イン1ジャケットが30%オフの24,640円で、Amazonにて割引販売中！

　耐風・耐水性のある「アウターシェル」と、単体でも人気の「セーター・フリース」がセットになっており、冬から春先までこれ1着でカバーできます。

　天候や気温に合わせて調整できる、ワードローブにあると心強い万能アイテムです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

L.L.Beanの3イン1ジャケットの特徴

1着で3通りの着こなしを楽しめる

　耐風・耐水性のある「アウターシェル」と、単体でも人気の「セーター・フリース」がセットになっています。

　そのままセットで着るのはもちろん、アウターシェルのみやフリースのみなど、気温や天候に合わせて調整が可能です

　また、シェルとフリース部分はジッパーで簡単に連結・分離ができます。

こだわりの素材とお手入れのしやすさ

　アウターシェルは耐風・耐水性のある丈夫なポリエステル製で裏地はナイロン製です。

　インナーのフリース部分は、表地はセーターのようなニット、裏地は柔らかな起毛加工を施したソフトなフリースで、抜群の肌触りと暖かさを両立しています。

　さらに、洗濯機の使用が可能なので、自宅で簡単にお手入れができます。

機能性と快適性の両立

　アウターシェルのフード部分は、出し入れが可能で、使わないときは襟の中にスッキリ収納できます。

　胸と両脇にポケットを装備。スマホなどの小物収納に便利です。

　さらに、シェルの裾と袖口を絞ることで、冷気の侵入を防ぎ、自分好みのシルエットに調整できます。

まとめ

過去価格：35,200円

現在の価格：24,640円［30%OFF］

　L.L.Beanの3イン1ジャケットは、1着あれば冬の防寒から春・秋のライトアウターまで、3シーズン着回せる一着です。

　長く愛用できる名作ジャケットが30%OFFで手に入るこの機会に、ぜひチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

