超万能！ 3通りの着こなしで春先まで活躍できるL.L.Bean「3in1ジャケット」が30%OFF

L.L.Beanの3イン1ジャケットが30%オフ！

1着で3通りの着こなしが楽しめるL.L.Beanの3イン1ジャケットが30%オフの24,640円で、Amazonにて割引販売中！

耐風・耐水性のある「アウターシェル」と、単体でも人気の「セーター・フリース」がセットになっており、冬から春先までこれ1着でカバーできます。

天候や気温に合わせて調整できる、ワードローブにあると心強い万能アイテムです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

L.L.Beanの3イン1ジャケットの特徴

1着で3通りの着こなしを楽しめる

耐風・耐水性のある「アウターシェル」と、単体でも人気の「セーター・フリース」がセットになっています。

そのままセットで着るのはもちろん、アウターシェルのみやフリースのみなど、気温や天候に合わせて調整が可能です

また、シェルとフリース部分はジッパーで簡単に連結・分離ができます。

こだわりの素材とお手入れのしやすさ

アウターシェルは耐風・耐水性のある丈夫なポリエステル製で裏地はナイロン製です。

インナーのフリース部分は、表地はセーターのようなニット、裏地は柔らかな起毛加工を施したソフトなフリースで、抜群の肌触りと暖かさを両立しています。

さらに、洗濯機の使用が可能なので、自宅で簡単にお手入れができます。

機能性と快適性の両立

アウターシェルのフード部分は、出し入れが可能で、使わないときは襟の中にスッキリ収納できます。

胸と両脇にポケットを装備。スマホなどの小物収納に便利です。

さらに、シェルの裾と袖口を絞ることで、冷気の侵入を防ぎ、自分好みのシルエットに調整できます。

まとめ

過去価格：35,200円

現在の価格：24,640円［30%OFF］

L.L.Beanの3イン1ジャケットは、1着あれば冬の防寒から春・秋のライトアウターまで、3シーズン着回せる一着です。

長く愛用できる名作ジャケットが30%OFFで手に入るこの機会に、ぜひチェックしてみてください。

