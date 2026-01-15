Amazonセール情報大紹介！ 第1031回
超万能！ 3通りの着こなしで春先まで活躍できるL.L.Bean「3in1ジャケット」が30%OFF
2026年01月15日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
L.L.Beanの3イン1ジャケットが30%オフ！
1着で3通りの着こなしが楽しめるL.L.Beanの3イン1ジャケットが30%オフの24,640円で、Amazonにて割引販売中！
耐風・耐水性のある「アウターシェル」と、単体でも人気の「セーター・フリース」がセットになっており、冬から春先までこれ1着でカバーできます。
天候や気温に合わせて調整できる、ワードローブにあると心強い万能アイテムです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
L.L.Beanの3イン1ジャケットの特徴
1着で3通りの着こなしを楽しめる
耐風・耐水性のある「アウターシェル」と、単体でも人気の「セーター・フリース」がセットになっています。
そのままセットで着るのはもちろん、アウターシェルのみやフリースのみなど、気温や天候に合わせて調整が可能です
また、シェルとフリース部分はジッパーで簡単に連結・分離ができます。
こだわりの素材とお手入れのしやすさ
アウターシェルは耐風・耐水性のある丈夫なポリエステル製で裏地はナイロン製です。
インナーのフリース部分は、表地はセーターのようなニット、裏地は柔らかな起毛加工を施したソフトなフリースで、抜群の肌触りと暖かさを両立しています。
さらに、洗濯機の使用が可能なので、自宅で簡単にお手入れができます。
機能性と快適性の両立
アウターシェルのフード部分は、出し入れが可能で、使わないときは襟の中にスッキリ収納できます。
胸と両脇にポケットを装備。スマホなどの小物収納に便利です。
さらに、シェルの裾と袖口を絞ることで、冷気の侵入を防ぎ、自分好みのシルエットに調整できます。
まとめ
過去価格：35,200円
現在の価格：24,640円［30%OFF］
L.L.Beanの3イン1ジャケットは、1着あれば冬の防寒から春・秋のライトアウターまで、3シーズン着回せる一着です。
長く愛用できる名作ジャケットが30%OFFで手に入るこの機会に、ぜひチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1031回
トピックス音で選ぶなら有線 ゼンハイザー「IE 200」が25％オフ17,800円
-
第1030回
トピックス3.2K・144Hz対応の11.2インチが5万円を切る Xiaomi Pad 7が9％オフ
-
第1029回
トピックス使い分けが速いPCって、けっこう助かる。MSI「Summit E13 AI Evo」が14％オフ
-
第1028回
トピックスヒーターも扇風機も卒業？ ダイソンの通年機「Hot＋Cool Gen1」20％オフ
-
第1027回
トピックス「ちゃんと磨けてる感」を重視する人へ。オーラルB iO4S（Amazon限定モデル）がタイムセール
-
第1026回
トピックス10gでここまでできる。DJIのワイヤレスマイク「Mic Mini（2TX＋1RX＋充電ケース）」が22%オフ
-
第1026回
トピックス【68%オフ】寒い日は“とりあえずこれ”アディダスのユーティリティーパーカーが5,275円！ 複数ポケットとゆったりシルエットで使いやすい
-
第1025回
トピックスMac mini M4の下、空いてますか？ UGREENドックが19％オフ
-
第1024回
トピックス【11％オフで79,800円】14型FHD・メモリ16GB構成のLenovo「IdeaPad Slim 3」Amazon限定モデルがセール中
-
第1024回
トピックス高密度ナイロンで軽くて丈夫。いつでも使えるサイズ感のバッグ ザ・ノース・フェイス「Pyrenees Shoulder S」が37%オフ！
- この連載の一覧へ