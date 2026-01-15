そろそろ買い替えなら、この辺で十分？ Ryzen 7・16GB・Office搭載14型

Amazonセール情報大紹介！ 第1033回
【Amazonタイムセール】Lenovo「IdeaPad Slim 3（82XL0086JP）」をチェック！
仕事用ノートを選ぶと、軽さと性能のどちらを取るかで迷いがちです。このIdeaPad Slim 3は、その中間を狙った、仕事用として扱いやすい構成です。
14.0型FHD IPS（非光沢）に、Ryzen 7 5825Uと16GBメモリを組み合わせ、Office 2024も最初から利用可能。タイムセールで7％オフの109,800円になっています。
Ryzen 7＋16GBメモリで、普段使いの重さを感じにくい
8コアのRyzen 7 5825Uに、16GBメモリとPCIe NVMe SSD 512GBを搭載。
ブラウザを多めに開きつつ資料作成やオンライン会議を行うような使い方でも、途中で待たされにくい構成です。日常的な作業を無理なく回す、という意味では安心材料になります。
Office 2024標準搭載、14型非光沢FHDで仕事向き
Office Home & Business 2024を搭載し、購入後すぐにWordやExcelが使えます。Microsoft 365 Basic（1年目無料）が付く点も含め、導入の手間は少なめです。
14.0型FHD IPSは非光沢仕様で、映り込みが出にくいタイプ。Wi-Fi 6とBluetooth 5.2にも対応しています。
約1.4kgで持ち出しやすく、装備も実用重視
重量は約1.4kg、バッテリー駆動時間は約13.7時間（JEITA2.0）。
「毎日ではないが、必要なら外に持ち出したい」という用途に向いた重さです。指紋センサーやプライバシーシャッター付きFHDカメラを備え、USB-C（PD/DP対応）、USB-A、HDMI、SDカードリーダーと、端子類も一通りそろっています。
製品スペック
【OS】 Windows 11 Home 64bit（日本語版）
【CPU】 AMD Ryzen 7 5825U プロセッサー
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe／M.2）
【ディスプレイ】14.0型 LEDバックライト付 FHD IPS液晶（約1,677万色、光沢なし）、1920×1080ドット
【Wi-Fi／Bluetooth】 Wi-Fi 6（IEEE802.11ax／ac／a／b／g／n準拠）、Bluetooth 5.2
【カードリーダー】 4-in-1メディアカードリーダー（SD／SDHC／SDXC／MMC）
まとめ
IdeaPad Slim 3（82XL0086JP）は、Ryzen 7／16GBメモリ／Office 2024／14型・約1.4kgという条件を、「これなら困らない」と感じやすい形でまとめたノートPCです。タイムセール価格109,800円を見て、この構成が自分の使い方に合うと感じるなら、仕事用PCの更新候補として検討しやすい1台と言えそうです。
