THE NORTH FACE定番シェルが値下げ：マウンテンジャケットが26%OFF
2026年01月14日 20時30分更新
冬の雨雪もしのげる！ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットが26%オフ！
冷え込む朝晩の通勤から、週末のスノーアクティビティまで頼れる、ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットが26%オフの44,577円で、Amazonにて割引販売中！
雨や雪が気になる季節は、通勤や街歩きでも「防水シェルが1枚あると助かる」と感じる場面が増えます。今回はTHE NORTH FACEの定番シェル「Mountain Jacket」を、Amazonの商品ページ情報をもとに“どんな用途に向くか”“購入時に見落としがちな点”を整理しました。価格や在庫は変動しやすいので、最後にチェックポイントもまとめています。
ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットの特徴
ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットは、1985年の登場以来、改良を重ねてきたブランドを代表する山岳用アウターシェルです。
表地には、厚手で安心感のある150デニールのGORE-TEX PRODUCTS 2層素材を採用。
雨や雪をシャットアウトしつつ、衣服内のムレを逃がす防水透湿性を備えています。最新モデルでは、より環境に配慮した素材へとアップデートされました。
機能面では、内側のファスナーでフリースなどを連結できる「ZIP IN ZIPシステム」を搭載。秋は単体でレインウェアや風よけとして、冬はインナーを重ねて防寒着として、季節に合わせて柔軟に使い分けることができます。
また、取り外し可能なスノーカフも備えており、スキーやスノーボードでの使用にも適しています。
まとめ
参考価格：60,000円
現在の価格：44,577円［26%OFF］
しっかりとした耐久性と機能性を備えたザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケット。
流行を問わず長く着られるデザインのため、この冬のメインアウターとしてはもちろん、春先の雨対策まで活躍の幅が広い1着です。
なお、防水シェルはサイズ感とレイヤリング前提（中に着込むかどうか）で満足度が大きく変わります。購入前は、カラー・サイズ別の価格差に加え、取り扱い（お手入れ方法）や返品条件も含めて商品ページを一度確認しておくと安心です。
