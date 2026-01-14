THE NORTH FACE定番シェルが値下げ：マウンテンジャケットが26%OFF

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

冬の雨雪もしのげる！ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットが26%オフ！

冷え込む朝晩の通勤から、週末のスノーアクティビティまで頼れる、ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットが26%オフの44,577円で、Amazonにて割引販売中！

雨や雪が気になる季節は、通勤や街歩きでも「防水シェルが1枚あると助かる」と感じる場面が増えます。今回はTHE NORTH FACEの定番シェル「Mountain Jacket」を、Amazonの商品ページ情報をもとに“どんな用途に向くか”“購入時に見落としがちな点”を整理しました。価格や在庫は変動しやすいので、最後にチェックポイントもまとめています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットの特徴

ザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットは、1985年の登場以来、改良を重ねてきたブランドを代表する山岳用アウターシェルです。

表地には、厚手で安心感のある150デニールのGORE-TEX PRODUCTS 2層素材を採用。

雨や雪をシャットアウトしつつ、衣服内のムレを逃がす防水透湿性を備えています。最新モデルでは、より環境に配慮した素材へとアップデートされました。

機能面では、内側のファスナーでフリースなどを連結できる「ZIP IN ZIPシステム」を搭載。秋は単体でレインウェアや風よけとして、冬はインナーを重ねて防寒着として、季節に合わせて柔軟に使い分けることができます。

また、取り外し可能なスノーカフも備えており、スキーやスノーボードでの使用にも適しています。

まとめ

参考価格：60,000円

現在の価格：44,577円［26%OFF］

しっかりとした耐久性と機能性を備えたザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケット。

流行を問わず長く着られるデザインのため、この冬のメインアウターとしてはもちろん、春先の雨対策まで活躍の幅が広い1着です。

なお、防水シェルはサイズ感とレイヤリング前提（中に着込むかどうか）で満足度が大きく変わります。購入前は、カラー・サイズ別の価格差に加え、取り扱い（お手入れ方法）や返品条件も含めて商品ページを一度確認しておくと安心です。

