Amazonセール情報大紹介！ 第1021回
参考36,300円→2万円台！スマホからも印刷できるテプラ「SR5900P」値下げ中
2026年01月14日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonセール】キングジム「テプラPRO SR5900P」登場！
キングジムのラベルプリンター「テプラPRO SR5900P」が、Amazonセールに登場しました。参考価格36,300円から43％オフの20,527円と、大幅に値下げされた価格で販売中です。
従来機比で約1.7倍の高速印刷に対応し、さらにカッターの動作音を抑えた静音設計を採用。USB接続に加えてネットワーク接続にも対応しており、PCやモバイル機器からの印刷が可能な本格派ラベルプリンターです。
書類のファイル名、ケーブルや備品の管理ラベル、子どもの学用品の名前付けなど、「あとでやろう」と後回しにしがちな“貼る作業”ほど、道具の差が効きます。今回紹介するキングジムの「テプラPRO SR5900P」は、PCでのレイアウト作りはもちろん、ネットワーク経由の共有やスマホからの出力にも対応するモデル。ラベル作成を“まとめて一気に片付けたい”人に向いた1台です。
キングジム「テプラPRO SR5900P」の魅力
① 高速印刷と静音設計で作業がスムーズ
印刷速度は従来モデル比で最大約1.7倍。連続印刷時の待ち時間を短縮でき、作業効率が大きく向上します。また、カッターの動作音も従来の約半分に抑えられており、オフィスや共有スペースでも使いやすい静音設計です。
② ネットワーク対応で複数人で共有できる
USB接続だけでなく、有線・無線LANに対応しているのが大きな特長。オフィスのネットワークに接続すれば、複数台のPCから1台のテプラを共有して使用できます。
③ PCソフトで思い通りのラベル作成
PC用ソフトを使えば、画面上でラベルのレイアウトを自由に編集可能。文字サイズや配置を細かく調整でき、用途に合わせたラベルを直感的に作成できます。
お買い得価格で手に入る！
オフィスはもちろん、自宅での整理・管理を効率化したい人にもおすすめのモデルです。この機会にネットワーク対応の高機能ラベルライターをぜひチェックしてみてください。
なお、ラベルの仕上がりは「使うテープ幅・素材（強粘着、透明、マットなど）」でも変わります。設置場所（共有スペース／デスク脇）や接続方法（USB／有線LAN／無線LAN）を先に決めておくと導入がスムーズです。価格や在庫は変動するため、購入時はAmazon表示の参考価格（または過去価格）との比較と、対応テープ幅（4〜36mm）をあらためて確認してみてください。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
