いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第56回
FRONTIER「スーパーセール2026」開催中！ 最新RTX 50シリーズ搭載モデルが早くも登場
2026年01月15日 15時00分更新
BTOパソコンの老舗FRONTIER（フロンティア）が「スーパーセール2026」を開催中です。今回のセールでは「RTX 50シリーズ」や「Ryzen 7 9800X3D」を搭載したモデルなどがラインナップされています。
注目のおすすめセール製品
売切御免！圧巻のラインナップ！超絶コスパモデル
特典付き 439,800円
構成： Ryzen 7 9800X3D／メモリ32GB／1TB SSD／ RTX 5070 Ti
大容量L3キャッシュを備えるRyzen 7 9800X3Dと、最新世代のRTX 5070 Tiを組み合わせたハイエンド構成。高フレームレートが求められるFPSタイトルをはじめ、配信や動画編集など幅広い用途に対応できる構成です。 現在は銀軸ゲーミングキーボードが付属するキャンペーンも実施されています。
まとめ
ほかにも人気が高いモデルを多数ラインナップ。在庫状況は変動しやすいため、気になる場合は早めのチェックがおすすめです。セールは1月16日15時まで開催されています。
