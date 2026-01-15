3.2K・144Hz対応の11.2インチが5万円を切る Xiaomi Pad 7が9％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonセール】Xiaomi 11.2インチタブレット「Xiaomi Pad 7（8GB＋128GB）」登場！

Androidタブレットをいくつか見比べていると、画面の質で印象が変わることがあります。Xiaomi Pad 7は、11.2インチの3.2Kディスプレイに最大144Hzの可変リフレッシュレートを備えたモデルで、Snapdragon 7+ Gen 3を採用。Xiaomi HyperOS 2やAI機能にも対応しています。

現在Amazonでは、9％オフの49,980円で販売中。性能と価格を並べてみると、無理のない価格帯に収まっています。

Xiaomi 11.2インチタブレット「Xiaomi Pad 7（8GB＋128GB）」の魅力

① 3.2K×144Hzの11.2インチ。表示の細かさと滑らかさ

11.2インチの3.2K（3200×2136）ディスプレイで、3:2比率のため文字や資料が見やすい構成です。最大144Hzの可変リフレッシュレートに対応し、輝度は800nits。Dolby VisionやDCI-P3にも対応しています。

② Snapdragon 7+ Gen 3＋HyperOS 2

Snapdragon 7+ Gen 3と8GBメモリの組み合わせで、分割表示やマルチタスクに対応しています。翻訳や要約、AI電卓、Google GeminiなどのAI機能に対応しています。

③ 薄型ボディと8850mAhバッテリー

厚さ約6.18mm、重さ約500gのボディに8850mAhバッテリーを搭載。45Wの急速充電に対応し、Dolby Atmos対応のクワッドスピーカーを備えています。

お買い得価格で手に入る！

Xiaomi Pad 7は、動画や資料をじっくり見る使い方が多い人向けのタブレットです。iPadは少し高いと感じている場合、5万円を切る価格帯で画面品質を重視できる選択肢として見ておいてもよさそうです。