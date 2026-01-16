このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1027回

【GORE-TEX】防水×軽量！ザ・ノース・フェイスのレインブーツ「RAIN LOW GTX」が37%オフ！

2026年01月16日 12時30分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXを入手

ザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXが37%オフ！

　GORE-TEXメンブレンによる防水透湿性を備えた、ザ・ノース・フェイスのレインシューズ「RAIN LOW GTX」が37%オフの15,073円で、Amazonタイムセールに登場！

　シンプルでミニマルなデザインながら、雨の日でも安心して歩ける機能性を兼ね備えた一足を、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

RAIN LOW GTXの特徴

●GORE-TEX採用の確かな防水透湿性

　雨をしっかり防ぎつつ内部のムレを逃がすGORE-TEXを搭載。快適な履き心地を保ちます。

●軽量＆丈夫なリップストップナイロンアッパー

　軽くて摩耗に強いスペクトラ リップストップナイロンを採用し、収納時もコンパクトにまとまります。

●Vibramソールで高いグリップ力

　アウトソールにはVibram Montラバーを使用。さらにTraction Lugデザインにより、ぬかるんだ路面でも安定した歩行をサポートします。

●日常使いしやすいローカット設計

　悪天候のアウトドアはもちろん、普段の雨の日の外出でも扱いやすいデザインです。

まとめ

参考価格：24,000円

現在の価格：15,073円［37%OFF］

　防水性・耐久性・グリップ力を備えたザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXは、雨の日の外出を快適にしてくれる頼れる一足。

　日常使いからアウトドアまで幅広く活躍します。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

アマゾンでザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン