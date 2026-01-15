使い分けが速いPCって、けっこう助かる。MSI「Summit E13 AI Evo」が14％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonセール】MSI ノートPC「Summit E13 AI Evo（13.3型）」登場！

ノートPCを使っていると、「ここにそのまま書き込めたら早いのに」と思う場面が、打ち合わせ中に出てきたりします。MSIの「Summit E13 AI Evo」は、そんな瞬間に画面をくるっと回して対応できる1台。現在Amazonでは14％オフの179,244円で販売されています。

13.3インチのコンパクトな筐体に、Core Ultra 5 125H、メモリ32GB、SSD 1TBを搭載。数字だけを見ると少し余裕を持たせすぎにも見えますが、その余白が実際の使い勝手に効いてきます。

MSI ノートPC「Summit E13 AI Evo（13.3型）」の魅力

① Core Ultra 5＋32GBメモリ

Core Ultra 5 125Hにメモリ32GB、SSD 1TBを搭載。アプリやブラウザを同時に使っても、「いま閉じなくていいか」と思える余裕があります。

② 360度フリップとペンタッチで使い方を切り替えられる

13.3型WUXGAのペンタッチ対応ディスプレイは360度回転。ノートとして使っていても、説明したくなった瞬間に画面を返せるのが、この形のいいところです。

③ 1.39kgでも、端子とカメラ周りが現実的

本体は約1.39kg。Thunderbolt 4（USB PD）×2やHDMIを備え、Webカメラは顔認証対応で物理シャッター付き。持ち運び前提でも扱いやすい装備です。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home

【ディスプレイ】13.3インチ、WUXGA（1,920×1,200）、グレア、60Hz、ペンタッチ対応

【CPU】Core Ultra 5 プロセッサー 125H

【GPU】インテル Arc グラフィックス

【メモリ】32GB

【SSD】1TB

【I／Oポート】Thunderbolt 4 Type-C（USB PD対応）×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×1、HDMI ×1、オーディオコンボジャック ×1

【Webカメラ】207万画素（顔認証機能対応、マイク内蔵）、プライバシーシャッター付き

お買い得価格で手に入る！

MSI「Summit E13 AI Evo」は、性能というより、「使い方を切り替えるのが早い」点が、このモデルのいちばんの持ち味です。ノートPCとタブレットを行き来している人なら、14％オフの179,244円は検討の余地がありそうです。ぜひチェックしてみてください！