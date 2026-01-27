このまま最強BBA漫画にならないか心配なSFアクション『雷雷雷』1～5巻40%オフ！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

雷雷雷

作品紹介

エイリアンとの戦争から50年、宇宙害虫の駆除に追われる底辺労働者・市ヶ谷スミレ、18歳。ある日UFOに攫われ、謎のアブダクション改造を受け、体内に害獣を宿すように。軍事企業「雷電社」の社長に月給100万円でてスカウトされたスミレは、金に釣られて特務部隊「雷伍」に加入。しかし、実験体扱いで、宇宙害獣との戦闘に投入される日々に──。



最初は「なんだか舞台設定が『怪獣8号』に似ているなぁ」と思っていたのですが、巻が進むにつれ本格的なSFアクション漫画へと移り変わってきて、最新6巻現在、『怪獣8号』とはまったく違うSF的ストーリーラインに進みはじめて、めちゃくちゃ面白くなってきております。第6巻のカバーを飾っているのは今のところ本作中で最強なのではないかと目されるアルティメットなBBA、アツコさんですが、著者のヨシアキセンセイは、過去作も芳明慧名義で描いた『殺し屋は今日もBBAを殺せない。』という作品なので、たぶん強いBBAが大好きです。『雷雷雷』がこのまま最強BBA漫画になってしまわないか心配です。みんなで見守ろう！