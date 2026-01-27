このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第26回

このまま最強BBA漫画にならないか心配なSFアクション『雷雷雷』1～5巻40%オフ！【Kindle漫画セール情報】

2026年01月27日 17時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

　今回の推し漫は『雷雷雷』です。新刊第6巻が発売になったばかりで、1～5巻までが36%オフのクーポン付き＋4%のポイント還元で実質40%オフセール中です！
 

「クーポン」のチェックをお忘れなく！

　最新第6巻だけはセール対象外ですのでお間違えなく！

全巻の購入はこちら(Amazon)

作品紹介

Image from Amazon.co.jp
雷雷雷（１） (裏少年サンデーコミックス)
第1巻の購入はこちら(Amazon)

雷雷雷
ヨシアキ (著)
全6巻（続巻）
3484円 ＋ポイント還元 152 pt (3%)
第1巻
533円　＋ポイント還元 31 pt (4%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

 
作品紹介　
　エイリアンとの戦争から50年、宇宙害虫の駆除に追われる底辺労働者・市ヶ谷スミレ、18歳。ある日UFOに攫われ、謎のアブダクション改造を受け、体内に害獣を宿すように。軍事企業「雷電社」の社長に月給100万円でてスカウトされたスミレは、金に釣られて特務部隊「雷伍」に加入。しかし、実験体扱いで、宇宙害獣との戦闘に投入される日々に──。

　最初は「なんだか舞台設定が『怪獣8号』に似ているなぁ」と思っていたのですが、巻が進むにつれ本格的なSFアクション漫画へと移り変わってきて、最新6巻現在、『怪獣8号』とはまったく違うSF的ストーリーラインに進みはじめて、めちゃくちゃ面白くなってきております。第6巻のカバーを飾っているのは今のところ本作中で最強なのではないかと目されるアルティメットなBBA、アツコさんですが、著者のヨシアキセンセイは、過去作も芳明慧名義で描いた『殺し屋は今日もBBAを殺せない。』という作品なので、たぶん強いBBAが大好きです。『雷雷雷』がこのまま最強BBA漫画になってしまわないか心配です。みんなで見守ろう！

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中