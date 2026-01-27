Kindle漫画セール情報「推し漫」 第26回
このまま最強BBA漫画にならないか心配なSFアクション『雷雷雷』1～5巻40%オフ！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月27日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
今回の推し漫は『雷雷雷』です。新刊第6巻が発売になったばかりで、1～5巻までが36%オフのクーポン付き＋4%のポイント還元で実質40%オフセール中です！
最新第6巻だけはセール対象外ですのでお間違えなく！
作品紹介
|Image from Amazon.co.jp
|雷雷雷（１） (裏少年サンデーコミックス)
雷雷雷
ヨシアキ (著)
全6巻（続巻）
3484円 ＋ポイント還元 152 pt (3%)
第1巻
533円 ＋ポイント還元 31 pt (4%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
最初は「なんだか舞台設定が『怪獣8号』に似ているなぁ」と思っていたのですが、巻が進むにつれ本格的なSFアクション漫画へと移り変わってきて、最新6巻現在、『怪獣8号』とはまったく違うSF的ストーリーラインに進みはじめて、めちゃくちゃ面白くなってきております。第6巻のカバーを飾っているのは今のところ本作中で最強なのではないかと目されるアルティメットなBBA、アツコさんですが、著者のヨシアキセンセイは、過去作も芳明慧名義で描いた『殺し屋は今日もBBAを殺せない。』という作品なので、たぶん強いBBAが大好きです。『雷雷雷』がこのまま最強BBA漫画になってしまわないか心配です。みんなで見守ろう！
