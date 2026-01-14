クッション性で履き心地◎ニューバランスの超定番「996」が現行モデルで1万円台！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」が8%オフ！

時代を超えて愛され続けるニューバランスの代表モデル「996」のオリジナルのシルエットを精緻に再現した「CM996 U996 現行モデル」が、現在Amazonにて8%OFFの15,980円で販売されています！

圧倒的なクッション性と洗練されたデザインは、一度履けば手放せなくなる快適さ。

サイズ展開も豊富なので、家族やパートナーとの「お揃いコーデ」にもぴったりの一足です。

ニューバランス「CM996 U996 現行モデル」が愛され続ける理由

多くのスニーカーファンに愛されるニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」。

オリジナルのシルエットを忠実に再現したこの現行モデルには、毎日履きたくなる「歩きやすさの秘密」が隠されています。

オンオフ使える、高級感漂うデザインと素材

アッパーには、質感の高いピッグスキンスウェードとメッシュを採用。

カジュアルになりすぎず、足元を上品に演出してくれます。

また、夜間の視認性を高める反射材（リフレクター）仕様の「Nマーク」も機能美を感じさせるアクセントになっています。

疲れにくい「C-CAP」ミッドソール

独自のクッション素材「C-CAP」を組み込んだ2層構造のミッドソールが、衝撃を優しく吸収。

長時間の歩行でも疲れにくく、包み込まれるような履き心地を提供します。

抜群の安定感

かかと部分には、安定感を高める「CR（踵外側の安定板）」を搭載。

着地時のグラつきを抑え、安定した歩行をサポートします。デザイン性と機能性を高次元で両立させた、まさに「間違いのない1足」です。

製品の特長

●ソール素材：ゴム底

●外装素材：天然皮革/合成繊維

●クロージャータイプ：レースアップ

●耐水：非防水

まとめ

参考価格：17,380円

現在の価格：15,980円［8%OFF］

高い機能性と洗練されたルックスを兼ね備えたニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」。

豊富なサイズ展開で、パートナーや家族とお揃いにするのもおすすめです。このチャンスに、一生モノの履き心地をぜひ体験してください。

