クッション性で履き心地◎ニューバランスの超定番「996」が現行モデルで1万円台！

ニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」が8%オフ！
時代を超えて愛され続けるニューバランスの代表モデル「996」のオリジナルのシルエットを精緻に再現した「CM996 U996 現行モデル」が、現在Amazonにて8%OFFの15,980円で販売されています！
圧倒的なクッション性と洗練されたデザインは、一度履けば手放せなくなる快適さ。
サイズ展開も豊富なので、家族やパートナーとの「お揃いコーデ」にもぴったりの一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランス「CM996 U996 現行モデル」が愛され続ける理由
多くのスニーカーファンに愛されるニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」。
オリジナルのシルエットを忠実に再現したこの現行モデルには、毎日履きたくなる「歩きやすさの秘密」が隠されています。
オンオフ使える、高級感漂うデザインと素材
アッパーには、質感の高いピッグスキンスウェードとメッシュを採用。
カジュアルになりすぎず、足元を上品に演出してくれます。
また、夜間の視認性を高める反射材（リフレクター）仕様の「Nマーク」も機能美を感じさせるアクセントになっています。
疲れにくい「C-CAP」ミッドソール
独自のクッション素材「C-CAP」を組み込んだ2層構造のミッドソールが、衝撃を優しく吸収。
長時間の歩行でも疲れにくく、包み込まれるような履き心地を提供します。
抜群の安定感
かかと部分には、安定感を高める「CR（踵外側の安定板）」を搭載。
着地時のグラつきを抑え、安定した歩行をサポートします。デザイン性と機能性を高次元で両立させた、まさに「間違いのない1足」です。
製品の特長
●ソール素材：ゴム底
●外装素材：天然皮革/合成繊維
●クロージャータイプ：レースアップ
●耐水：非防水
まとめ
参考価格：17,380円
現在の価格：15,980円［8%OFF］
高い機能性と洗練されたルックスを兼ね備えたニューバランスの「CM996 U996 現行モデル」。
豊富なサイズ展開で、パートナーや家族とお揃いにするのもおすすめです。このチャンスに、一生モノの履き心地をぜひ体験してください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
