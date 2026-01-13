まるで魔法びんの温かさ！サーモスが作った「起毛であったかルームソックス」が10%オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

魔法びんのようなあたたかさ！サーモスの「起毛であったかルームソックス」が10%オフ！

魔法びんで有名なサーモスが手掛ける「起毛であったかルームソックス」が10%オフの1,582円で、Amazonにて割引販売中！

独自の「極起毛」による保温力で、おうちでのリラックスタイムや就寝時の足元をサポートしてくれます。

サーモスの起毛であったかルームソックスの特徴

魔法びんのような保温効果の秘密は「極起毛」！

毛足の長い極起毛によって空気層を作ることで、自分の体温を逃がさずしっかりキャッチし、まるで魔法びんのようなあたたかさ！

冷え込む冬のフローリングでも、足先を優しく守ります。

締め付けない「リラックスリブ」

足首より上は、締め付け感の少ないリラックス仕様。

おうち時間で長時間履いていても疲れにくく、ゆったりと過ごせます。

まとめ

過去価格：1,760円

現在の価格：1,582円［10%OFF］

冷え対策におすすめのサーモスの起毛であったかルームソックス。

魔法びんの技術を応用した保温力を、この機会に試してみましょう。

