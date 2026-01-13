Amazonセール情報大紹介！ 第1020回
まるで魔法びんの温かさ！サーモスが作った「起毛であったかルームソックス」が10%オフ！
2026年01月13日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
魔法びんのようなあたたかさ！サーモスの「起毛であったかルームソックス」が10%オフ！
魔法びんで有名なサーモスが手掛ける「起毛であったかルームソックス」が10%オフの1,582円で、Amazonにて割引販売中！
独自の「極起毛」による保温力で、おうちでのリラックスタイムや就寝時の足元をサポートしてくれます。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
サーモスの起毛であったかルームソックスの特徴
魔法びんのような保温効果の秘密は「極起毛」！
毛足の長い極起毛によって空気層を作ることで、自分の体温を逃がさずしっかりキャッチし、まるで魔法びんのようなあたたかさ！
冷え込む冬のフローリングでも、足先を優しく守ります。
締め付けない「リラックスリブ」
足首より上は、締め付け感の少ないリラックス仕様。
おうち時間で長時間履いていても疲れにくく、ゆったりと過ごせます。
まとめ
過去価格：1,760円
現在の価格：1,582円［10%OFF］
冷え対策におすすめのサーモスの起毛であったかルームソックス。
魔法びんの技術を応用した保温力を、この機会に試してみましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1023回
トピックス2万円台で選べるダイソン。ベストセラー1位「V8 Origin」が34％オフ
-
第1022回
トピックス起動時にR2-D2の音声でテンションMAX、音質も抜かりなし オーディオテクニカの重低音ワイヤレスが35％オフ
-
第1021回
トピックス45枚刃で深剃り×肌ケア両立の電動シェーバーが40%オフはデカい フィリップスの7000シリーズ「S7882／16」セール中
-
第1020回
トピックス3画面対応・10Gbps転送・100W給電。UGREEN「Revodok Pro 314」14-in-1ドックが30％オフ
-
第1019回
トピックスASUS Chromebook Detachable CM30が12%オフで50,727円 10.5インチ着脱型2in1・8GBメモリ搭載
-
第1018回
トピックス3Kタッチ×Core i5のSurface Pro 7が6万円台！Amazonプライム会員限定・整備済み品
-
第1013回
トピックス夕方ヒゲが気になる人向けブラウンシリーズ8洗浄機付きが42％オフ
-
第1012回
トピックスXperia 1 VII用“超薄型”ケースの本命。Deffのケブラーケースが7％オフ
-
第1011回
トピックスJackery「ポータブル電源 400」が45％オフ！ アウトドア・防災で頼れる400Wh電源
-
第1010回
トピックス「ドラム式は置けない」派に刺さる。シャープ「ES-S7J-WL」が15％オフ
- この連載の一覧へ