ASUS Chromebook Detachable CM30が12%オフで50,727円 10.5インチ着脱型2in1・8GBメモリ搭載
2026年01月13日 15時00分更新
【Amazonセール】ASUS Chromebook Detachable CM30（CM3001）登場！
ASUSの着脱型Chromebook「Detachable CM30（CM3001）」が、Amazonでセール対象になっています。参考価格57,685円のところ、12%オフの50,727円で販売中です。
机に向かって作業しているときはノートPCの形が便利ですが、少し場所を移したり、手に持って使いたい場面ではタブレットのほうが扱いやすいこともあります。CM30は、そうした使い分けを前提にしたタイプで、日常の中で形を切り替えながら使うことを想定した設計です。
ASUS Chromebook Detachable CM30（CM3001）の魅力
① 着脱式キーボードとスタンドカバー
本体にはデタッチャブルキーボードとスタンドカバーが付属します。キーボードを装着すればノートPCの形になり、外せばタブレットとして使える構成です。本体サイズは幅259.5mm×奥行き169.2mm×高さ8.95mmで、重量は約609g。
② 10.5インチ表示と2つのカメラ
ディスプレイは10.5インチのワイドTFTカラー液晶で、解像度は1,920×1,200ドット（60Hz）のグレア表示です。インカメラとアウトカメラはいずれも503万画素で、アウトカメラはオートフォーカス対応。ビデオ通話をしたり、資料を撮影したりする場面を想定した仕様になっています。
③ USB Type-Cと基本的な通信仕様
ポートはUSB3.2 Type-C（Gen1）を1基搭載し、データ転送や映像出力、本体への給電に対応しています。通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.2に対応。OSはChrome OSで、メモリ8GB、ストレージ128GB eMMCという構成です。
製品スペック
【OS】Chrome OS
【ディスプレイ】10.5インチ ワイドTFTカラー液晶（タッチ対応）、解像度：1,920×1,200ドット
【バッテリー駆動】約12時間（タブレット単体／キーボード装着時 共通）
【CPU】MediaTek Kompanio 520
【メモリ】8GB
【ストレージ】eMMC 128GB
【USBポート】USB3.2（Type-C／Gen1）×1（データ転送・映像出力・給電対応）
【通信機能】Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax）対応、Bluetooth 5.2対応
お買い得価格で手に入る！
ASUS Chromebook Detachable CM30は、10.5インチの着脱型2in1に、8GBメモリと128GB eMMCを組み合わせたChromebookです。USB Type-Cが1基という点などは用途に合わせて確認しておきたいところですが、着脱型のChromebookを探しているなら、選択肢のひとつとして見ておきたいモデルです。
