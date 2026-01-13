Amazonセール情報大紹介！ 第1021回
45枚刃で深剃り×肌ケア両立の電動シェーバーが40%オフはデカい フィリップスの7000シリーズ「S7882／16」セール中
2026年01月13日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】フィリップス 電動シェーバー「7000シリーズ（S7882／16）」登場！
フィリップスの電動シェーバー「7000シリーズ（S7882／16）」が、参考価格27,940円から40%オフの16,800円でタイムセール中です。
朝はできるだけ手早く済ませたいけれど、時間があるときはフォームやジェルを使ってきちんと剃りたい、という人も多いと思います。フィリップスの回転式「S7882／16」は、そうした日々の使い分けを前提にした仕様がまとめられているモデルです。
フィリップス 電動シェーバー「7000シリーズ（S7882／16）」の魅力
① SkinIQテクノロジーとアプリ連動ガイド
本機はSkinIQテクノロジーを搭載しており、ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知しながらシェービングを調整する仕組みです。シェービング動作検知センサーはアプリと連動し、動きを記録しながら、より少ないストロークで剃れるようガイドする機能が用意されています。
② 45枚刃・毎分90,000回カットの回転式
毎分90,000回カットするとされる45枚刃の回転式ヘッドを採用しています。ヒゲを持ち上げるリフト刃と、カットを行う刃を組み合わせたスーパーリフト＆カットテクノロジーにより、さまざまな方向に生えたヒゲを取り込む構造です。
③ ウェット＆ドライ対応、IPX7防水
ドライシェービングのほか、フォームやジェルを使ったウェットシェービング、お風呂剃りにも対応しています。IPX7防水仕様のため、本体は水ですすいで丸洗いが可能とされています。充電時間と使用時間はいずれも約60分です。なお、水や液体の中に浸けないことや、水場・浴室で充電しないといった注意点も記載されています。
お買い得価格で手に入る！
フィリップス「S7882/16」は、SkinIQテクノロジーや45枚刃の回転式ヘッド、ウェット＆ドライ対応といった仕様を備えた7000シリーズの電動シェーバーです。毎日使うことを想定した機能構成で、タイムセールでは16,800円と、参考価格から40%オフの価格になっています。
