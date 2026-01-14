このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1019回

ニューバランスの「FRESH FOAM ARISHI V4」がAmazonでセール中が4,000円台！ランニングも普段用でも◎

2026年01月14日 21時30分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アマゾンでニューバランスのFRESH FOAM ARISHI V4を入手

ニューバランスの「FRESH FOAM ARISHI V4」が17%オフ！

　スポーツからカジュアルまで多彩なシーンで活躍するニューバランスのランニングシューズ「FRESH FOAM ARISHI V4」が17%オフの4,546円で、Amazonにて割引販売中！

　本格的なランニングから街歩きまで、足元を軽やかに彩ってくれる万能シューズ。お得なこの機会に、ストレスフリーな履き心地を手に入れてみませんか？

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ニューバランスの「FRESH FOAM ARISHI V4」の特徴

快適さバツグン「FRESH FOAM」ミッドソール

　ミッドソールには、クッション性と安定性を両立させた「FRESH FOAM」を採用。

　足への衝撃を吸収しつつ、グラつきを抑えた設計で、長時間履いても疲れにくいストレスフリーな履き心地を実現しています。

軽量さと重厚感を両立したデザイン

　メッシュやシンセティックレザーなど、複数の素材を重ねたレイヤリング構造が特徴です。

　「軽さ」をキープしながらも、見た目には高級感・重厚感のある洗練されたシルエットに仕上がっています。

まとめ

過去価格：5,454円

現在の価格：4,546円［17%OFF］

　ランニングから街歩きまで一足で完結するニューバランスのFRESH FOAM ARISHI V4

　「軽やかに、でもスタイリッシュに歩きたい」という方にぴったりの、オンオフ兼用できる高機能モデルをぜひこの機会にチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

アマゾンでニューバランスのFRESH FOAM ARISHI V4を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン