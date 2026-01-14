Amazonセール情報大紹介！ 第1019回
ニューバランスの「FRESH FOAM ARISHI V4」がAmazonでセール中が4,000円台！ランニングも普段用でも◎
2026年01月14日 21時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ニューバランスの「FRESH FOAM ARISHI V4」が17%オフ！
スポーツからカジュアルまで多彩なシーンで活躍するニューバランスのランニングシューズ「FRESH FOAM ARISHI V4」が17%オフの4,546円で、Amazonにて割引販売中！
本格的なランニングから街歩きまで、足元を軽やかに彩ってくれる万能シューズ。お得なこの機会に、ストレスフリーな履き心地を手に入れてみませんか？
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランスの「FRESH FOAM ARISHI V4」の特徴
快適さバツグン「FRESH FOAM」ミッドソール
ミッドソールには、クッション性と安定性を両立させた「FRESH FOAM」を採用。
足への衝撃を吸収しつつ、グラつきを抑えた設計で、長時間履いても疲れにくいストレスフリーな履き心地を実現しています。
軽量さと重厚感を両立したデザイン
メッシュやシンセティックレザーなど、複数の素材を重ねたレイヤリング構造が特徴です。
「軽さ」をキープしながらも、見た目には高級感・重厚感のある洗練されたシルエットに仕上がっています。
まとめ
過去価格：5,454円
現在の価格：4,546円［17%OFF］
ランニングから街歩きまで一足で完結するニューバランスのFRESH FOAM ARISHI V4。
「軽やかに、でもスタイリッシュに歩きたい」という方にぴったりの、オンオフ兼用できる高機能モデルをぜひこの機会にチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1028回
トピックスヒーターも扇風機も卒業？ ダイソンの通年機「Hot＋Cool Gen1」20％オフ
-
第1027回
トピックス「ちゃんと磨けてる感」を重視する人へ。オーラルB iO4S（Amazon限定モデル）がタイムセール
-
第1026回
トピックス10gでここまでできる。DJIのワイヤレスマイク「Mic Mini（2TX＋1RX＋充電ケース）」が22%オフ
-
第1026回
トピックス【68%オフ】寒い日は“とりあえずこれ”アディダスのユーティリティーパーカーが5,275円！ 複数ポケットとゆったりシルエットで使いやすい
-
第1025回
トピックスMac mini M4の下、空いてますか？ UGREENドックが19％オフ
-
第1024回
トピックス【11％オフで79,800円】14型FHD・メモリ16GB構成のLenovo「IdeaPad Slim 3」Amazon限定モデルがセール中
-
第1024回
トピックス高密度ナイロンで軽くて丈夫。いつでも使えるサイズ感のバッグ ザ・ノース・フェイス「Pyrenees Shoulder S」が37%オフ！
-
第1023回
トピックス2万円台で選べるダイソン。ベストセラー1位「V8 Origin」が34％オフ
-
第1022回
トピックス起動時にR2-D2の音声でテンションMAX、音質も抜かりなし オーディオテクニカの重低音ワイヤレスが35％オフ
-
第1021回
トピックス45枚刃で深剃り×肌ケア両立の電動シェーバーが40%オフはデカい フィリップスの7000シリーズ「S7882／16」セール中
-
第1021回
トピックスクッション性で履き心地◎ニューバランスの超定番「996」が現行モデルで1万円台！
- この連載の一覧へ