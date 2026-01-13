Kindle漫画セール情報「推し漫」 第16回
漫画『はじめの一歩』新刊一歩前の第133～144巻が48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
2026年01月13日 17時00分更新
今回の推し漫は『はじめの一歩』。最近では著者の森川ジョージセンセイのリング外（主にX）での奮闘ぶりが注目されることが多いですが、どっこい本職の漫画も絶好調です。
今回のセールは、2026年1月16日発売予定の新刊・第145巻のリリースに合わせてのセールだと思いますが、その一歩前の第133～144巻までが48%のポイント還元セールの対象になっています。
本作は、足掛け30年に渡る長期連載ですが、第120巻あたりで大きな転換点を迎え、以降はほぼ第2章ともいうべき内容になっています。そのあたりで離脱してしまった、という方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひこの機会に一歩のニ歩目をまとめてどうぞ！
現役引退後の一歩
誰もが胸打たれる陰キャの恋愛グラフィティ
|はじめの一歩（１４５） (週刊少年マガジンコミックス)
はじめの一歩
森川ジョージ (著)
全144巻（続巻）
各584円
最新刊・第145巻
594円 (1月16日発売予定)
|はじめの一歩（１４４） (週刊少年マガジンコミックス)
はじめの一歩
第133～144巻
各584円＋ポイント還元 286ポイント(48%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
というわけで、まったくネタバレせずに作品紹介するのもなかなか難しいので、以降の作品紹介では、一部ネタバレを含みます。絶対ネタバレされたくない！ という方は、ここから先は読むのをご遠慮ください。
■□■□ 以下、ネタバレを含みます。 □■□■
今回セール対象となっている133-144巻は、主人公・一歩が現役ボクサーを引退してセコンドに回る中、先輩ボクサー鷹村守やかつてのライバル・千堂武士、間柴了が、世界戦に挑む姿が描かれます。
第120巻でパンチドランカーの疑いから引退を決意し、鴨川ジムのセコンドになった幕之内一歩。その一歩が見守る中、盟友たちが次々と世界に挑む。133巻では鷹村守がS・ミドル級タイトルマッチに臨み、ライバル・間柴了は世界ライト級王者ロザリオに挑む。さらに、一歩と、恋人の久美の間にも関係の変化が訪れる。さらに144巻では、やはり一歩のライバルだった千堂武士がついに絶対王者・リカルドと対峙。一歩が夢見た世界の頂点に、かつてのライバルが挑む──。
戦わない選択をした一歩が見つめる先には何があるか？ 現役を退きセコンドになることで、ボクシングを外から見る視点を得た一歩。でもそれは同時に、仲間が壊れていくのをリングサイドで目撃し続けることでもある。30年以上に渡って本作を描いてき続けてきた森川ジョージセンセイですが、ここに来て「強さとは何か」という作品最大のテーマに対し、”戦って勝つ”という以外の選択肢を問い直しています。一歩が引退したときには、この物語は今後どう進んでいくのだろうと心配になりましたが、こんなアプローチになっていくとは……。大事なものを失ってさえも、なお諦めきれない何かを抱えてる全ての人に。
|はじめの一歩（１３３） (週刊少年マガジンコミックス)
|はじめの一歩（１３４） (週刊少年マガジンコミックス)
|はじめの一歩（１３５） (週刊少年マガジンコミックス)
|はじめの一歩（１３６） (週刊少年マガジンコミックス)
|はじめの一歩（１３７） (週刊少年マガジンコミックス)
|はじめの一歩（１３８） (週刊少年マガジンコミックス)
|はじめの一歩（１３９） (週刊少年マガジンコミックス)
|はじめの一歩（１４０） (週刊少年マガジンコミックス)
|はじめの一歩（１４１） (週刊少年マガジンコミックス)
|はじめの一歩（１４２） (週刊少年マガジンコミックス)
|はじめの一歩（１４３） (週刊少年マガジンコミックス)
