漫画『はじめの一歩』新刊一歩前の第133～144巻が48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

今回の推し漫は『はじめの一歩』。最近では著者の森川ジョージセンセイのリング外（主にX）での奮闘ぶりが注目されることが多いですが、どっこい本職の漫画も絶好調です。

今回のセールは、2026年1月16日発売予定の新刊・第145巻のリリースに合わせてのセールだと思いますが、その一歩前の第133～144巻までが48%のポイント還元セールの対象になっています。

本作は、足掛け30年に渡る長期連載ですが、第120巻あたりで大きな転換点を迎え、以降はほぼ第2章ともいうべき内容になっています。そのあたりで離脱してしまった、という方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひこの機会に一歩のニ歩目をまとめてどうぞ！

現役引退後の一歩

誰もが胸打たれる陰キャの恋愛グラフィティ

はじめの一歩

森川ジョージ (著)

全144巻（続巻）

各584円

最新刊・第145巻

594円 (1月16日発売予定)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

はじめの一歩

第133～144巻

各584円＋ポイント還元 286ポイント(48%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

いじめられっ子だった幕之内一歩が、プロボクサー鷹村守との出会いから、拳に眠るダイナマイトパンチを覚醒させ、「強いとは何か?」を問い続けながら世界の頂点を目指す王道ボクシング漫画『はじめの一歩』。最新刊は第145巻とかなりの長寿連載です。



というわけで、まったくネタバレせずに作品紹介するのもなかなか難しいので、以降の作品紹介では、一部ネタバレを含みます。絶対ネタバレされたくない！ という方は、ここから先は読むのをご遠慮ください。



■□■□ 以下、ネタバレを含みます。 □■□■



今回セール対象となっている133-144巻は、主人公・一歩が現役ボクサーを引退してセコンドに回る中、先輩ボクサー鷹村守やかつてのライバル・千堂武士、間柴了が、世界戦に挑む姿が描かれます。



第120巻でパンチドランカーの疑いから引退を決意し、鴨川ジムのセコンドになった幕之内一歩。その一歩が見守る中、盟友たちが次々と世界に挑む。133巻では鷹村守がS・ミドル級タイトルマッチに臨み、ライバル・間柴了は世界ライト級王者ロザリオに挑む。さらに、一歩と、恋人の久美の間にも関係の変化が訪れる。さらに144巻では、やはり一歩のライバルだった千堂武士がついに絶対王者・リカルドと対峙。一歩が夢見た世界の頂点に、かつてのライバルが挑む──。



戦わない選択をした一歩が見つめる先には何があるか？ 現役を退きセコンドになることで、ボクシングを外から見る視点を得た一歩。でもそれは同時に、仲間が壊れていくのをリングサイドで目撃し続けることでもある。30年以上に渡って本作を描いてき続けてきた森川ジョージセンセイですが、ここに来て「強さとは何か」という作品最大のテーマに対し、”戦って勝つ”という以外の選択肢を問い直しています。一歩が引退したときには、この物語は今後どう進んでいくのだろうと心配になりましたが、こんなアプローチになっていくとは……。大事なものを失ってさえも、なお諦めきれない何かを抱えてる全ての人に。