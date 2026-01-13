このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第54回

Dell「新春大セール」開催中！ 対象製品が最大25％オフ【一部PCは2月3日から値上げ予定】

2026年01月13日 10時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　Dell公式サイトでは「新春大セール」を開催中。ノートPC、デスクトップ、ゲーミングPCを中心に、対象製品が最大25%オフとなっています。セールは2026年1月19日まで。

　さらに見逃せないのが、Dell側の案内として2026年2月3日から一部パソコン製品が値上げ予定という点。購入を検討しているなら、日程は要チェックです。

Dell 新春大セールのページへ

注目のおすすめセール製品

Dell 14 Plus 2-in-1 ノートパソコン

174,001円 → 130,484円～　25％オフ

　AI処理もこなせるCore Ultra搭載で、普段使いからビジネスまで幅広く活躍。初めての1台にもおすすめ。

まとめ

　Dellの新春大セールは、対象製品が最大25％オフとなる期間限定キャンペーンで、セール期間は1月19日まで。加えて、2月3日からは一部パソコン製品（Dell、Dell Plus、Dell Premium、XPS、Alienware）が値上げ予定と案内されています。検討中のモデルがある場合は、スケジュールを確認したうえで早めにチェックしておくのがおすすめです。

※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。

