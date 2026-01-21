Kindle漫画セール情報「推し漫」 第22回
第2巻のカバーイラストの破壊力よ、藤田和日郎最新作『シルバーマウンテン』が38%オフ！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月21日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
今回の推し漫は、藤田和日郎センセイの最新作『シルバーマウンテン』。まだ第2巻が発売になったばかりですが、今なら１，２巻とも38%オフのクーポン付きです。
実は私ももうちょっと発行巻が増えたら読もうと思ってたんですけど、この2巻のカバーイラストを見ちゃったらもうダメです。読みたくなっちゃって。そして読んでみたら案の定、相変わらずの奇想天外ぶりで、続きが気になっっちゃって気になっちゃって！ 3巻まだー！？
正直、第2巻のカバーイラストが
第1巻のだったらもっと早く手を出してた
|Image from Amazon.co.jp
|シルバーマウンテン（１） (少年サンデーコミックス)
シルバーマウンテン
藤田和日郎 (著)
全2巻（続巻）
734円 (38%オフクーポン適用時｜通常価格 1199円)
第1巻
357円 (38%オフクーポン適用時｜通常価格 583円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
拝郷銀兵衛、85歳は武術を極めた整体師。ある日いきなり電車で天狗にさらわれる。天狗は銀兵衛が己の強さに慢心しているとして、その身柄を天狗の棲む異界「仙境」に連れ去り、その運搬費として75年分の年齢を奪う。10歳になってしまった銀兵衛だが、その小さな身体でも拳はまだ覚えていた。85年かけて磨いた武術が、「螺界」で降り掛かる災難をすべて粉砕する。たまたま同じ電車に乗り合わせ、やはり子供の姿に変えられた銀兵衛のライバル兵頭、仙境の住人たちに恐れられる氷瀑竜、その竜に襲われていたところを行きがかりで助けた魔道使いの少女サイッダ。なし崩し的に組まれたパーティーで天狗の住処を渡り、仙境の中心・シルバーマウンテン登頂を目指す、2人の子供と魔道少女の冒険譚。
藤田和日郎センセイは、『うしおととら』や『からくりサーカス』などでもずっと「積み重ねることの価値」を描いてきた人ですが、この作品ではそれが直接的に「老い」への讃歌になってます。「時間は奪われても、積み上げたものは消えない」、人生で積んだ全部が、今の強さにそのまま繋がってる。とはいえ、爺さんを主人公に据えてはいても、フォーマットは子供とかっこいいお姉さんの突破行といういつもの組み合わせなのがやっぱり落ち着きます。老いることを恐れず、毎日コツコツ積み上げてる全ての人間に。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第21回
エンタメシュールな恐怖と笑いのブレンド『悪魔二世』第1巻が110円、第2巻がほぼ半額！【Kindle漫画セール情報】
-
第20回
エンタメかわいすぎるイラストの裏話みたいな短編集『ストレニュアス・ライフ』【Kindle漫画セール情報】
-
第19回
エンタメ実は原作の面白さはドラマ以上！ 漫画『ごくせん』が全巻100円【Kindle漫画セール情報】
-
第18回
エンタメ僕、女の子になりたい…のかも？『放浪息子』全15巻揃えても495円！【Kindle漫画セール情報】
-
第17回
エンタメ『亜人』の桜井画門が好き勝手描いたSFパニックアクション『THE POOL』全2巻完結で48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第16回
エンタメ漫画『はじめの一歩』新刊一歩前の第133～144巻が48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第15回
エンタメ恐怖も微エロもオトナ向け！女子高生版ぬ～べ～『霊媒師いずな』が全巻77円セール【Kindle漫画セール情報】
-
第14回
エンタメ冬アニメでリメイク第2期！不滅の学園オカルト漫画『地獄先生ぬーべー』『NEO』『S』全巻すべて1冊77円！【Kindle漫画セール情報】
-
第13回
エンタメ1月8日発売の第13巻が早くも！『僕の心のヤバイやつ』 最新巻も67%ポイント還元対象に！【Kindle漫画セール情報】
-
第12回
エンタメ【1月9日発売】新刊『映像研には手を出すな！』第10巻が48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ