起動時にR2-D2の音声でテンションMAX、音質も抜かりなし オーディオテクニカの重低音ワイヤレスが35％オフ

【Amazonタイムセール】Audio Technica 完全ワイヤレスイヤホン「ATH-CKS50TW2 R2（R2-D2モデル）」登場！

『スター・ウォーズ』の世界観を細部まで追求した、オーディオテクニカの完全ワイヤレスイヤホン「ATH-CKS50TW2 R2」。R2-D2をモチーフにしたルーカスフィルムスタジオ公認デザインを採用し、劇中で使用されたオリジナルサウンドを音声ガイダンスとして収録した特別仕様です。

現在Amazonではタイムセールが実施され、参考価格27,500円から35％オフの18,000円で販売されています。重低音再生を特徴とするSOLID BASSシリーズの流れを汲みつつ、ノイズキャンセリングや長時間再生にも対応したモデルです。

Audio Technica 完全ワイヤレスイヤホン「ATH-CKS50TW2 R2（R2-D2モデル）」の魅力

① R2-D2の音声ガイダンスを搭載した公認コラボモデル

起動時や操作時にR2-D2のオリジナルサウンドが流れる、ルーカスフィルムスタジオ監修の特別仕様。本体デザインに加え、専用アプリ「Connect」も『スター・ウォーズ』仕様となっており、音声ガイダンスや劇中環境音を再生できる機能を備えています。

② φ9mmドライバーとノイズキャンセリングによる重低音設計

φ9mm SOLID BASS HD TWSドライバーを搭載し、量感のある低音再生を実現。ハイブリッドノイズキャンセリング機能により、周囲の雑音を抑えながら音楽や映像を楽しめる設計で、LE Audioにも対応しています。

③ ケースに入れなくても電源管理できるマグネティックスイッチ

イヤホン同士をマグネットでくっつけると電源OFF、離すとONになる独自機能を搭載。イヤホン単体で最大25時間、ケース併用で最大65時間の連続再生に対応し、防水・防塵性能はIP55相当（イヤホンのみ）です。

お買い得価格で手に入る！

「ATH-CKS50TW2 R2（R2-D2モデル）」は、スター・ウォーズの世界観を楽しみながら、音質と使い勝手の両立を重視したい人に向いた1台です。シリーズファンはもちろん、日常使いの完全ワイヤレスを探している人は、この機会にチェックしてみてください。