爪切りをアップデートする一台 LeLanteの電動爪切りが23％オフ

【Amazonセール】LeLante（レランテ）「電動爪切り」登場！

「最近、手元が少し見えにくくて深爪が怖い」「いつもの爪切り、なんとなく使いづらく感じる」

そんなタイミングで候補に入ってくるのが、LeLante（レランテ）の電動爪切りです。パチンと切るタイプではなく、内部のローラーで少しずつ削って整える方式。指先に軽く当てて使うだけなので、操作で迷う感じはあまりありません。

いまAmazonでは23％オフの2,680円。過去1か月で2,000点以上も購入された注目のアイテムです。

LeLante（レランテ）「電動爪切り」の魅力

① 切らずに削るローラー刃で、深爪しにくい

内部のローラー刃で爪先をミリ単位に削って整える方式。一般的な爪切りのような衝撃が少なく、爪が割れにくいとされており、仕上がりもなめらかです。

② LEDライト＋静音設計で、手元ケアが安心

指先を照らすLEDライトを搭載。視認性を確保しやすく、静音設計のため、時間帯や場所を選ばず使いやすい構成です。

③ Type-C充電で扱いやすい、軽量コンパクト設計

約1時間の充電で約4時間稼働。重さ約79gの小型ボディで、出しっぱなしでも邪魔になりにくく、日常使いしやすい仕様です。

お買い得価格で手に入る！

LeLanteの電動爪切りは、ローラー刃で削る方式に加えて、LEDライトや静音設計、Type-C充電など、普段使いで欲しくなる要素がひと通りそろった印象です。

足の爪向きではなさそうなので、そこは割り切りが必要ですが、手の爪をラクに、できるだけ安定して整えたい人なら扱いやすそう。23％オフの2,680円という価格を考えると、いつもの爪切りをそろそろ替えたい、という人が試してみるにはちょうどいいモデルだと思います。

※足の爪を切る用途なら、同じLeLanteシリーズの「LeLante 爪切り（ガンメタプレミアムブラック）」のほうが向いています。