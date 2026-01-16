実は原作の面白さはドラマ以上！ 漫画『ごくせん』が全巻100円【Kindle漫画セール情報】

今回の推し漫は『ごくせん』です。そう、あの仲間由紀恵の『ごくせん』。「おまへぇらっ！」の『ごくせん』です。あの『ごくせん』が、今ならなんと全巻100円！……と、言いたいとことですが、本編全15巻までは1巻100円なのですが、物語の「その後」を描いた最終巻の第16巻だけは、880円の通常価格販売です。

第15巻までで一応物語は完結しますが、たぶん15巻まで読んだら続きが気になりすぎると思うので、そのときは16巻もぜひポチりましょう。16巻は通常価格なので、15巻まで読み終わってからポチってもOK！

第1巻から15巻までで1500円、第16巻までまとめて2380円です！

ヤンクミは仲間由紀恵とダブって見えないけれども

ドラマ以上にしっかり面白い学園コメディ漫画

ごくせん

森本梢子 (著)

全16巻（完結）

2,380円

第1巻

100円 （通常価格 836円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

任侠集団「黒田一家」四代目の跡取り娘が新任教師として不良だらけの男子高に赴任、極道の矜持と教師の使命感を御旗に生徒を守り抜く痛快学園コメディ。



山口久美子、通称・ヤンクミ、22歳。地味なジャージにおさげ、眼鏡の新米教師。でもその正体は、日本中に名が轟く黒田一家の後継者。赴任先の白金学院は札付きのワルばかり。教師たちは不良から逃げるのに必死。だが久美子は違う。生徒が理不尽に脅されれば、極道流の拳で守る。真っ当に生きろと説教する。そんなヤンクミに次第に心を開いていく生徒たち。



本作の魅力は、普段はメガネにジャージ姿の地味な女教師なのに、生徒のためなら組を総動員してでも筋を通すヤンクミの痛快でカッコいい姿とのギャップ。ドラマでヤンクミ＝仲間由紀恵と刷り込まれた層には、カバーイラストを見ただけで「思ってたのとちょっと違うかも…」と思うかもしれませんが、こう言っちゃなんだけど、やっぱり漫画のほうが面白いです。森本梢子センセイの著作は、『研修医なな子』『デカワンコ』『アシガール』などヒット作多し。軽いタッチと、変に可愛すぎずゴチャつかない絵柄で男女問わず読みやすく、楽しめます。まあ、ドラマはドラマで面白いんですけどね。まだ未読の方は、この機会にぜひ。