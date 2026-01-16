Kindle漫画セール情報「推し漫」 第19回
実は原作の面白さはドラマ以上！ 漫画『ごくせん』が全巻100円【Kindle漫画セール情報】
2026年01月16日 17時00分更新
今回の推し漫は『ごくせん』です。そう、あの仲間由紀恵の『ごくせん』。「おまへぇらっ！」の『ごくせん』です。あの『ごくせん』が、今ならなんと全巻100円！……と、言いたいとことですが、本編全15巻までは1巻100円なのですが、物語の「その後」を描いた最終巻の第16巻だけは、880円の通常価格販売です。
第15巻までで一応物語は完結しますが、たぶん15巻まで読んだら続きが気になりすぎると思うので、そのときは16巻もぜひポチりましょう。16巻は通常価格なので、15巻まで読み終わってからポチってもOK！
第1巻から15巻までで1500円、第16巻までまとめて2380円です！
ヤンクミは仲間由紀恵とダブって見えないけれども
ドラマ以上にしっかり面白い学園コメディ漫画
|Image from Amazon.co.jp
|ごくせん 1 (クイーンズコミックスDIGITAL)
ごくせん
森本梢子 (著)
全16巻（完結）
2,380円
第1巻
100円 （通常価格 836円)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
山口久美子、通称・ヤンクミ、22歳。地味なジャージにおさげ、眼鏡の新米教師。でもその正体は、日本中に名が轟く黒田一家の後継者。赴任先の白金学院は札付きのワルばかり。教師たちは不良から逃げるのに必死。だが久美子は違う。生徒が理不尽に脅されれば、極道流の拳で守る。真っ当に生きろと説教する。そんなヤンクミに次第に心を開いていく生徒たち。
本作の魅力は、普段はメガネにジャージ姿の地味な女教師なのに、生徒のためなら組を総動員してでも筋を通すヤンクミの痛快でカッコいい姿とのギャップ。ドラマでヤンクミ＝仲間由紀恵と刷り込まれた層には、カバーイラストを見ただけで「思ってたのとちょっと違うかも…」と思うかもしれませんが、こう言っちゃなんだけど、やっぱり漫画のほうが面白いです。森本梢子センセイの著作は、『研修医なな子』『デカワンコ』『アシガール』などヒット作多し。軽いタッチと、変に可愛すぎずゴチャつかない絵柄で男女問わず読みやすく、楽しめます。まあ、ドラマはドラマで面白いんですけどね。まだ未読の方は、この機会にぜひ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第18回
エンタメ僕、女の子になりたい…のかも？『放浪息子』全15巻揃えても495円！【Kindle漫画セール情報】
-
第17回
エンタメ『亜人』の桜井画門が好き勝手描いたSFパニックアクション『THE POOL』全2巻完結で48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第16回
エンタメ漫画『はじめの一歩』新刊一歩前の第133～144巻が48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第15回
エンタメ恐怖も微エロもオトナ向け！女子高生版ぬ～べ～『霊媒師いずな』が全巻77円セール【Kindle漫画セール情報】
-
第14回
エンタメ冬アニメでリメイク第2期！不滅の学園オカルト漫画『地獄先生ぬーべー』『NEO』『S』全巻すべて1冊77円！【Kindle漫画セール情報】
-
第13回
エンタメ1月8日発売の第13巻が早くも！『僕の心のヤバイやつ』 最新巻も67%ポイント還元対象に！【Kindle漫画セール情報】
-
第12回
エンタメ【1月9日発売】新刊『映像研には手を出すな！』第10巻が48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第11回
エンタメ約束だけが燃料だ！ スポーツ漫画に見せかけた再起の物語『チハヤリスタート！』全3巻で実質1197円、48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第10回
エンタメ推し活民には分かり味が深すぎる『推しが武道館いってくれたら死ぬ』第10巻まで1冊29円、全12巻で実質1336円！【Kindle漫画セール情報】
-
第9回
エンタメ人類の問題のほとんどは湯船で解決できる『テルマエ・ロマエル』が全6巻で84円というぶっ壊れ価格でセール中【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ